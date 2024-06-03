Таку думку очільник угорського МЗС висловив в інтерв'ю білоруському виданню. Сіярто додав, що"поважає зусилля Швейцарії", однак їхати на Саміт миру "не бачить сенсу".

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Чи поїде Угорщина на Саміт миру

Сіярто заявив, що Угорщина ще не ухвалила рішення, чи поїде на Саміт миру у Швейцарію. Очільник угорського МЗС пояснив, що з однієї сторони Будапешт поважає Швейцарію та їхні зусилля щодо досягнення миру, однак він не бачить сенсу в конференції, якщо там не будуть присутні обидві сторони конфлікту.

Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, – прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом,

– заявив Сіярто.

Окрім того, він також наголосив, що Будапешт не вважає війну Росії з Україною "своєю". Він пояснив, що Угорщина "має інший підхід" до війни. Сіярто заявив, що в Європі схильні вважати, що також перебувають в стані війни. Втім, в Угорщині "цього не відчувають".

"Росія не нападала на нас. Ми не в стані війни. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація, але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського Союзу. Генеральний секретар НАТО говорив дуже чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?", – додав очільник угорського МЗС.

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