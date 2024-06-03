Такое мнение глава венгерского МИД высказал в интервью белорусскому изданию. Сийярто добавил, что "уважает усилия Швейцарии", однако ехать на Саммит мира "не видит смысла".
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Поедет ли Венгрия на Саммит мира
Сийярто заявил, что Венгрия еще не приняла решение, поедет ли на Саммит мира в Швейцарию. Глава венгерского МИД объяснил, что с одной стороны Будапешт уважает Швейцарию и их усилия по достижению мира, однако он не видит смысла в конференции, если там не будут присутствовать обе стороны конфликта.
Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, – стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом,
– заявил Сийярто.
Кроме того, он также отметил, что Будапешт не считает войну России с Украиной "своей". Он пояснил, что Венгрия "имеет другой подход" к войне. Сийярто заявил, что в Европе склонны считать, что также находятся в состоянии войны. Впрочем, в Венгрии "этого не чувствуют".
"Россия не нападала на нас. Мы не в состоянии войны. Украина не борется за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и на другие государства Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО говорил очень четко, что ни один из союзников альянса не находится под военной угрозой. Поэтому если мы не находимся под военной угрозой, то почему мы считаем, что это наша война?", – добавил глава венгерского МИД.
Саммит мира в Швейцарии: главное
- В Швейцарии 15 – 16 июня состоится глобальный Саммит мира. Как неоднократно подчеркивал Владимир Зеленский, его главная цель – диалог о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права.
- Россию на Саммит мира не приглашали. Как пояснил Дмитрий Кулеба, сначала страны должны сформировать коалицию и прийти к согласию в ключевых моментах, а уже после – к переговорам можно привлекать представителей страны-агрессора.
- В Китае заявили, что не будут участвовать в Саммите мира. Как объяснили в Пекине, они не будут участвовать в конференции, поскольку на нее не пригласили представителей России. Также не поедут на Саммит представители Бразилии и ЮАР – они отдали предпочтение саммиту БРИКС.