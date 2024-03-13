Россия не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии: почему у Лаврова сконфузились после этого заявления

Россияне начали громко кричать, что не примут участие в мирной конференции, которая будет проводиться в Швейцарии. Однако в этой истории есть один важный нюанс не в пользу Москвы.

Россияне начали хвастаться, что не примут участие в украинском Саммите мира. На фоне этого стоит вспомнить заявление Андрея Ермака относительно стран, которых пригласили на эту конференцию в Швейцарии.

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Что сказали россияне

В МИД страны-агрессора заявили, что Россия не хочет участвовать в Саммите мира. Об этом сообщили пропагандистские СМИ Кремля.

Россия не намерена участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально,

– сказали в ведомстве Сергея Лаврова.

Что говорил Ермак

Как писала "Европейская правда", руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ранее дал понять, что страну-агрессора на это мероприятие не позовут.

Он сообщал, что на глобальный Саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран. По его словам, "приглашение России на этом этапе не ожидается".

Это очень большое международное событие. Целью первого саммита должна стать фиксация... того, о чем мы говорили все эти месяцы на уровне послов, на уровне советников,

– отметил глава ОП.

Как пояснил Ермак, после первого Саммита мира начнется подготовка совместного плана ответственных стран мира на основе Формулы мира. Представитель ОП дал понять, что возможность приглашения россиян допускают только на второй Саммит мира.

На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан... без посредников, открыто, при участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь... может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей Российской Федерации, где им будет представлен и дан этот план на тот случай, если – кто там в то время будет представлять страну-агрессора – захочет действительно прекратить эту войну, и вернуться к справедливому миру,

– сказал Ермак.

Он также отметил, что в Формуле мира изложено все, что Украина понимает под справедливым миром.