Швейцария пригласила Папу Римского на Глобальный саммит мира
Источник:Blick
Уже 15 и 16 июня пройдет Глобальный саммит мира, который инициировала Украина. Швейцария пригласила на него Папу Римского.
Об этом заявила президент Швейцарии. Виола Амгерд отметила, что Ватикан очень положительно относится к мирной конференции.
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Папу Римского пригласили на саммит мира
Накануне Амгерд провела встречу с Папой Франциском в рамках своего визита в Италию. Назвала ее "интересным обменом мнениями" в "сердечной атмосфере".
Мы говорили, в частности, о войне в Украине и других конфликтах в мире... Мы пригласили Святой Престол (на саммит мира, – 24 Канал). Ватикан очень положительно относится к мирной конференции,
– подчеркнула лидер Швейцарии.
Также политик подтвердила, что Швейцария на этой неделе разослала приглашение на саммит.
"Я уверена, что будет хорошая явка", – сказала она.
Добавила, что Швейцария должна сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. По мнению президента, именно присутствие наибольшего количества стран будет признаком успешности Глобального саммита мира.
Если мы сможем найти здесь общий знаменатель, это будет уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы смогли взяться за мирный процесс в конкретных сроках. Надо думать наперед – и о послезавтра,
– подчеркнула Амгерд.
Коротко о саммите мира
- Глобальный саммит мира состоится в швейцарском Бюргенштоке 15 – 16 июня. Швейцария уже пригласила более 160 делегаций. Однако, без России.
- Владимир Зеленский заявил, что на саммите обсудят 3 вопроса.
- Президент отметил: "Эти вопросы – энергетическая безопасность, ядерная безопасность, вопрос свободного судоходства (это наша пищевая безопасность) и не блокирование Черного и Азовского морей. Вопрос обмена, то есть гуманитарный трек, в который входит два подвопроса, – это обмен "всех на всех" и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что приглашение страны-агрессора на Саммит мира не будет иметь смысла. Цель мероприятия – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия. После может состояться общение с Россией.
- Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что переговорна позиция после саммита мира будет передана России.