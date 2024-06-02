США подтвердили присутствие на высоком уровне: Зеленский сказал, будет ли Байден на Саммите мира
В Швейцарии 15 –16 июня состоится Саммит мира. Соединенные Штаты уже подтвердили свое присутствие на высоком уровне.
Об этом во время визита в Сингапур заявил Владимир Зеленский. Президент сказал, будет ли на Саммите мира именно Джозеф Байден, передает 24 Канал.
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США подтвердили участие в Саммите мира
Глава государства рассказал, что Соединенные Штаты подтвердили свое участие в Саммите мира на высоком уровне.
Пока нет конкретного подтверждения именно президента. Но в любом случае, я думаю, что у нас есть шанс, что президент будет. Главное, что США подтвердили присутствие на самом высоком уровне,
– заявил Зеленский.
Будет ли Китай на Саммите мира
Глава государства подчеркнул, что Китай не подтвердил свое присутствие на любом уровне. Заметил, что речь идет о двух абсолютно двух разных позициях. Президент объяснил, что США имеют контакты с некоторыми государствами, где поощряют их участвовать в Саммите мира.
Китай, к сожалению, наоборот, сегодня работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммите мира. Большая разница между двумя этими позициями,
– подчеркнул украинский лидер.
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Сколько стран уже подтвердили участие в Саммите мира
- Владимир Зеленский рассказал, что на сегодня уже подтверждено 106 стран мира, которые будут на Саммите мира.
- "На уровне лидеров где-то на сегодня уже подтверждено 70, мне кажется, 70 –75 – это президентов, руководителей государств", – подчеркнул украинский лидер.