США подтвердили присутствие на высоком уровне: Зеленский сказал, будет ли Байден на Саммите мира

В Швейцарии 15 –16 июня состоится Саммит мира. Соединенные Штаты уже подтвердили свое присутствие на высоком уровне.

Об этом во время визита в Сингапур заявил Владимир Зеленский. Президент сказал, будет ли на Саммите мира именно Джозеф Байден, передает 24 Канал.

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США подтвердили участие в Саммите мира

Глава государства рассказал, что Соединенные Штаты подтвердили свое участие в Саммите мира на высоком уровне.

Пока нет конкретного подтверждения именно президента. Но в любом случае, я думаю, что у нас есть шанс, что президент будет. Главное, что США подтвердили присутствие на самом высоком уровне,

– заявил Зеленский.

Будет ли Китай на Саммите мира

Глава государства подчеркнул, что Китай не подтвердил свое присутствие на любом уровне. Заметил, что речь идет о двух абсолютно двух разных позициях. Президент объяснил, что США имеют контакты с некоторыми государствами, где поощряют их участвовать в Саммите мира.

Китай, к сожалению, наоборот, сегодня работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммите мира. Большая разница между двумя этими позициями,

– подчеркнул украинский лидер.

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