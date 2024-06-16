Трюдо крикнул "Слава Украине!" во время фото на Саммите мира: как отреагировала украинская делегация

Топ-новостью субботы, конечно же, стал Саммит мира. И хотя больше заявлений и конкретики будет 16 июня, для Украины он уже стал историческим. 24 Канал расскажет об интересном эпизоде, который произошел во время позирования лидеров для совместного фото.

Президент Финляндии считает, что Украина начинает мирный процесс с позиции силы. Сейчас, по его словам, наше государство даже сильнее, чем три недели назад.

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Как завершился первый день Саммита мира

Лидеры и представители разных стран мира собрались для того, чтобы сделать совместное фото. Этот процесс снимали на видео.

Хотя лидеры собирались довольно долго, переговаривались между собой, здоровались, пока другие занимали свои места, за этим процессом довольно интересно наблюдать. Ведь мы имеем возможность как бы заглянуть за кулисы мировой политики и подсмотреть, как создается история.

Лидеры делают совместное фото в первый день Саммита мира: смотрите видео

Интересно, что уже во время позирования кто-то выкрикнул "Слава Украине!" Украинская делегация и те, кто знал лозунг, ответили традиционным "Героям слава". Было слышно, что этот человек – не носитель украинского.

Оказалось, что это был Джастин Трюдо. Таким образом он решил поддержать Украину.

Реакция украинской делегации на возглас "Слава Украине!" от Трюдо: смотрите видео

Наиболее яркие заявления во время первого дня Саммита мира

По словам Риши Сунака, Путин хотел сорвать Саммит мира и приказывал странам воздерживаться от участия в нем. Российский диктатор запустил целую скоординированную дипломатическую кампанию.

Шарль Мишель сказал, что только Украина должна определить, когда начинать говорить с Россией.

Анджей Дуда напомнил, что Лукашенко тоже участвует в войне против Украины и расшатывает ситуацию в Польше и странах Балтии.

Олаф Шольц отличился целым рядом резких заявлений в отношении России. Он уверен: просто прекратить огонь мало, следует провести серьезные переговоры. Иначе это просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому замороженному конфликту. Похожим образом высказалась Урсула фон дер Ляйен.

Условия, которые выдвинул Путин, например, "отдать" четыре украинские области, Шольц назвал несерьезными. Однако он хотел бы бы видеть Россию на следующем Саммите мира.

Марк Рютте считает, что Путин паникует, его "план" – не что иное, как проявление слабости. И это хорошие новости.

А вот в Турции выразили опасения, что война может стать глобальной. Ведь уже есть поляризация на глобальном уровне. В Японии согласились, мол, сегодня – это Украина, а завтра может быть Восточная Азия.

