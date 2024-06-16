Президент Фінляндії уважає, що Україна починає мирний процес із позиції сили. Зараз, за його словами, наша держава навіть сильніша, ніж три тижні тому.

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Як завершився перший день Саміту миру

Лідери та представники різних країн світу зібралися для того, щоб зробити спільне фото. Цей процес фільмували на відео.

Хоча лідери збиралися досить довго, перемовлялися між собою, віталися, доки інші займали свої місця, за цим процесом досить цікаво спостерігати. Адже ми маємо змогу ніби зазирнути за лаштунки світової політики та підгледіти, як твориться історія.

Лідери роблять спільне фото в перший день Саміту миру: дивіться відео

Цікаво, що вже під час позування хтось вигукнув "Слава Україні!" Українська делегація і ті, хто знав гасло, відповіли традиційним "Героям слава". Було чутно, що ця людина – не носій української.

Виявилося, що це був Джастін Трюдо. Таким чином він вирішив підтримати Україну.

Реакція української делегації на вигук "Слава Україні!" від Трюдо: дивіться відео

Найбільш яскраві заяви під час першого дня Саміту миру

За словами Ріші Сунака, Путін хотів зірвати Саміт миру та наказував країнам утримуватися від участі в ньому. Російський диктатор запустив цілу скоординовану дипломатичну кампанію.

Шарль Мішель сказав, що тільки Україна має визначити, коли починати говорити з Росією.

Анджей Дуда нагадав, що Лукашенко теж бере участь у війні проти України та розхитує ситуацію в Польщі та країнах Балтії.

Олаф Шольц відзначився цілою низкою різких заяв щодо Росії. Він упевнений: просто припинити вогонь замало, слід провести серйозні перемовини. Інакше це просто легітимізує захоплення Росією української землі та призведе до нового замороженого конфлікту. Схожим чином висловилася Урсула фон дер Ляєн.

Умови, які висунув Путін, як-от "віддати" чотири українські області, Шольц назвав несерйозними. Проте він хотів би бачити Росію на наступному Саміті миру.

Марк Рютте вважає, що Путін панікує, його "план" – не що інше, як прояв слабкості. І це гарні новини.

Натомість у Туреччині висловили побоювання, що війна може стати глобальною. Адже вже є полярізація на глобальному рівні. У Японії погодилися, мовляв, сьогодні – це Україна, а завтра може бути Східна Азія.

