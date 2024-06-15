В Офісі Президента не говорять, які саме країни передадуть Росії рішення саміту. Але вони є на заході та не припиняють комунікувати з Росією.

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Що дасть Саміт миру і чому там немає Росії

Зараз тут немає Росії. Чому? Бо якби Росія була зацікавлена в мирі, то не було б цієї війни. Ми повинні разом визначитися, що означає для світу справедливий мир і як його можна досягти справді довготривало. Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде вже на столі, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому Саміті миру ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни,

– пояснив президент.

Перший саміт є інавгураційним, тобто таким, де почнеться мирний процес. Поки що зупинилися на трьох пунктах, так званих трьох панелях, на яких кожна країна-учасниця може проявити своє лідерство.

Мова про радіаційну та ядерну безпеку, продовольчу безпеку, "звільнення полонених і депортованих, дорослих і дітей, військових і цивільних, чиє життя було зламане війною".

Це початкові пункти формули миру. Працюючи над ними, країни можуть дійти згоди та створити план дій щодо кожного пункту.

Кожна країна може запропонувати свої ідеї. За словами Зеленського, формула миру є інклюзивною. Україна буде рада почути та опрацювати всі пропозиції.

"Не треба вигадувати велосипед, коли Статут ООН уже визначає основи миру та нормального співжиття народів. Тож ми маємо просто до них повернутись. І заради цього нам потрібно визначитись із тим, як країни співпрацюватимуть та які будуть співлідерами, щоб зафіксувати й виконати план дій. Це абсолютно зрозумілі й досяжні цілі", – підкреслив Зеленський.

Президент упевнений: перший саміт може "довести, що повернення безпеки справді можливе". Адже конкретні кроки щодо цього опрацюють під час заходу. Саміт миру зможе "дати реальний план для того, щоб кожен крок заради миру спрацював. Від ядерної та продовольчої безпеки, від звільнення полонених і депортованих до повного закінчення війни без загрози її нового розпалення".

Зеленський акцентував: вірить, що це можливо.

Раніше про те, що завершення війни Росії проти України буде вирішуватися на наступному Саміті миру, заявив Олаф Шольц. Він уважає, що там має бути і Росія.