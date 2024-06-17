Путин озвучил свои планы: повлияли ли на Саммит мира заявления диктатора
Накануне Саммита мира Владимир Путин в очередной раз заговорил о переговорах с Украиной, однако на циничных условиях России. В частности диктатор требовал, чтобы украинские воины вышли из четырех областей, где сейчас идут боевые действия.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что заявления Путина являются опасными, поэтому их не стоит недооценивать. Более того, часть стран до сих пор не понимает, что происходит между Украиной и Россией.
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Часть мира верит в спекуляции Путина
Во время Саммита мира некоторые участники называли войну в Украине “кризисом”. Можно предположить, что некоторые из стран даже отстаивали пророссийские интересы, но сам факт их присутствия на саммите является важным.
Заявление Путина внесло определенный деструктив в саммит и в его подготовку. Ряд стран думают, что если где-то существует конфликт, то обе стороны должны договориться за столом переговоров. Даже официальная позиция Украины не исключает такого процесса. Но не может быть тех условий, которые выдвигает Путин,
– подчеркнул Валерий Клочок.
Это абсолютно ненормально требовать от Украины выйти из своих территорий. Такую идею даже нет смысла обсуждать. К счастью, большинство стран на Саммите мира с этим согласились.
Но даже хорошо, что Путин официально сделал такое заявление и озвучил свои планы, потому что так мы увидели, чего именно хочет Россия на этом этапе войны. Теперь мир будет понимать, с какими угрозами он сталкивается. Однако будут и сторонники такой политики, которые поддержат желание Путина оккупировать территории независимых государств,
– подчеркнул Клочок.
Остается надеяться, что цивилизованный мир наработает практические механизмы, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров не с позиции неадекватного человека, а с позиции соблюдения норм Международного права. По-другому диалога вообще не будет.
К сожалению, большая проблема заключается в том, что мир "проглотил" так называемые "референдумы" в Крыму, на Донбассе, а затем и на других оккупированных территориях. Теперь это является главным недоразумением для многих стран, ведь их лидеры считают, что Россия якобы провела демократические процессы, которые определили желание людей жить в другом государстве.
Это главная спекуляция к которой сейчас прибегает Путин. Такую манипулятивную базу надо "выбить" из-под ног многих лидеров стран. Это то, с чем сейчас нужно работать,
– сказал Валерий Клочок.
Путин и Саммит мира: что известно
- Украинская сторона неоднократно сообщала, что Россия пытается сорвать мирный саммит. Оккупанты различными способами хотели его дискредитировать, убеждали отдельные страны игнорировать саммит, а те государства, которые согласились приехать, мотивировали делегировать представителей низкого уровня. Глава МИД Украины назвал такие действия системными и беспрецедентными.
- Накануне саммита Путин озвучил циничное заявление о переговорах с Украиной. Российский диктатор требовал вывести украинские войска с территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Еще одним условием был отказ Украины от вступления в НАТО. Более того, диктатор хотел, чтобы с России сняли все санкционные ограничения.
- Конечно, на такие абсурдные требования никто не согласился. Президент Украины во время Саммита мира отметил, что "никакие ультиматумы не являются переговорами". Он напомнил, что в свое время Россия уже озвучивала такие требования, когда "приехала на танках в украинскую столицу".