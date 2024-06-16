Глава Еврокомиссии назвала условие привлечения России к мирному процессу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мир в Украине не будет достигнут одним шагом. По ее словам, Путин несерьезен относительно завершения войны, ведь он настаивает на капитуляции, на сдаче украинских территорий.

Глава Еврокомиссии сказала по итогам Глобального саммита мира, что российский диктатор настаивает на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой к дальнейшей агрессии. По ее словам, ни одна страна бы не приняла таких ужасных условий, пишет 24 Канал.

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Что сказала фон дер Ляйен о привлечении России к миру

Глава Еврокомиссии заявила, что жизненно необходимо, чтобы Украина могла противостоять агрессии России. Это право Киева, в соответствии с уставом ООН.

Руководительница Еврокомиссии сказала, что:

поддержка и Саммит мира приближают настоящий мир. Ведь целью является справедливый, целостный и длительный мир;

Украина будет определять условия справедливого мира.

Чиновница призвала Россию услышать месседж от мирового сообщества, уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, завершить империалистическое насилие и вернуть назад детей.

Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда наступит время включить Россию к мирным усилиям. И идти к миру, как финальной стадии. Я надеюсь, это наступит быстро,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

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