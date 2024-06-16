Глава Еврокомиссии назвала условие привлечения России к мирному процессу
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мир в Украине не будет достигнут одним шагом. По ее словам, Путин несерьезен относительно завершения войны, ведь он настаивает на капитуляции, на сдаче украинских территорий.
Глава Еврокомиссии сказала по итогам Глобального саммита мира, что российский диктатор настаивает на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой к дальнейшей агрессии. По ее словам, ни одна страна бы не приняла таких ужасных условий, пишет 24 Канал.
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Что сказала фон дер Ляйен о привлечении России к миру
Глава Еврокомиссии заявила, что жизненно необходимо, чтобы Украина могла противостоять агрессии России. Это право Киева, в соответствии с уставом ООН.
Руководительница Еврокомиссии сказала, что:
- поддержка и Саммит мира приближают настоящий мир. Ведь целью является справедливый, целостный и длительный мир;
- Украина будет определять условия справедливого мира.
Чиновница призвала Россию услышать месседж от мирового сообщества, уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, завершить империалистическое насилие и вернуть назад детей.
Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда наступит время включить Россию к мирным усилиям. И идти к миру, как финальной стадии. Я надеюсь, это наступит быстро,
– сказала Урсула фон дер Ляйен.
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Коммюнике Саммита мира в Швейцарии: кратко
- По итогам Саммита мира в Швейцарии 80 стран и 4 организации подписали коммюнике. Не поставили подпись Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.
- В тексте документа говорится о недопустимости использования ядерного оружия в войне в Украине, свободном, полном и безопасном торговом судоходстве, а также доступе к морским портам Черного и Азовского морей, освобождение всех военнопленных в рамках обмена "всех на всех".
- Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией могут начаться "хоть завтра" при условии, что Кремль будет уважать территориальную целостность Украины.
- Президент Украины говорил, что на следующем саммите России передадут план, чтобы зафиксировать реальное окончание войны. Кроме того, уже есть страны, которые готовы принять второй Саммит мира.