Первый Саммит мира: в Белом доме ответили, поедет ли Байден в Швейцарию

В Швейцарии в июне состоится первый Саммит мира, на котором встретятся лидеры многих стран мира. В Белом доме также прокомментировали, будет ли присутствовать президент США Джо Байден на нем.

Так, представитель Белого дома Джейк Салливан на пресс-конференции пока не может подтвердить участие Байдена в саммите. В то же время он отметил, что США участвовали в подготовке к саммиту в Швейцарии, передает 24 Канал.

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Поедет ли Байден на Саммит мира

На пресс-конференции журналисты поинтересовались, будет ли Джо Байден лично участвовать в глобальном Саммите мира, проведение которого запланировано на 15 – 16 июня в Бюргенштоке. Впрочем, пока в Белом доме не могут подтвердить, что президент США поедет на Саммит в Швейцарию.

Скажу лишь, что я лично участвовал в подготовке к этому саммиту, как и другие члены нашего правительства, и, как вы знаете, мы были ключевым игроком в продвижении видения мира, которое включает суверенитет и территориальную целостность Украины и принципы, заложенные в Уставе ООН. Но сегодня я не могу делать никаких объявлений о поездке президента,

– сказал Салливан.

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