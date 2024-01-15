Швейцария примет саммит на уровне президентов по формуле мира: какие страны стремится видеть Киев

Президентка Швейцарии заявила, что ее страна готова организовать саммит лидеров государств по формуле мира Владимира Зеленского. Виола Амгерд заверила, что Берн поддерживает мир.

Лидер Швейцарии заявила об этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским по результатам их переговоров. Ведь 15 января президент Украины находится с официальным визитом в Швейцарии, пишет 24 Канал.

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Что известно о заявлении Швейцарии

Швейцария готова была бы организовать конференцию. Мы договорились, что мы углубленно будем заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешен,

– заверила президентка Швейцарии.

По ее словам, группы из Украины и Швейцарии сразу начнут этим заниматься. И Берн уже назначил человека, который будет работать над этим.

Какие страны Украина стремится видеть на саммите

Владимир Зеленский рассказал, какие страны Киев хотел бы привлечь к саммиту по формуле мира.

По словам президента, Украина открыта по всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность.

Мы бы хотели, чтобы страны Global South (Глобального Юга – 24 Канал) обязательно присутствовали,

– заявил президент Украины.

Он добавил, что на встречах советников, в том числе во время последней в Давосе, было 83 страны. По словам президента, важно, чтобы лидеры этих стран были на саммите.

"Для нас очень важно показать, что весь мир против агрессии России, весь мир за то, чтобы был справедлив мир", – заверил Зеленский.

Президент добавил, что если страны хотят, чтобы закончилась война, то будут поддерживать украинский план.

Кратко о встрече советников в Давосе