Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Североатлантический альянс сделает все возможное, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
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"Нас максимально приблизят к НАТО, перевооружат в соответствии с западными стандартами, чтобы они могли понимать, какие у нас есть оборонные возможности, чтобы все наши внутренние процессы и действия были для них предсказуемы. Но мы не станем полноправными участниками Альянса", – убежден военный эксперт.
Он выразил мнение, что Украине следует прекратить стремиться к членству в НАТО, потому что вскоре на мировой арене появится новый военный союз.
Альтернатива НАТО
Независимо от того, примут нас в Североатлантический альянс или нет, новый военно-политический союз будет создан.
Он может быть реализован в формате Балтийско-Черноморского объединения, то есть страны Балтии, Украина, Польша. Сюда могут войти Словакия, Чехия и Болгария. Возможно, это будет называться "Восточное крыло" НАТО,
– предположил Олег Жданов.
Он скептически оценил риторику союзников на саммите в Вильнюсе и заверил, что Альянс всегда будет использовать Украину для обеспечения своей безопасности от российской агрессии.
Украина всегда будет стоять на защите безопасности НАТО от России: смотрите видео
Саммит НАТО в Вильнюсе
- В Вильнюсе страны "Большой семерки" согласовали "исторические" гарантии безопасности для Украины, в частности, безопасность и экономическая поддержка, которую они планируют оказать после вторжения России. Затем подпишут конкретные двусторонние договора.
- К гарантиям стран G7 присоединились также Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.
- Также по итогам саммита союзники согласились, что Украина вступит в Альянс без Плана действий по членству. В то же время, в итоговом коммюнике саммита государства НАТО не озвучили формального приглашения для Украины.