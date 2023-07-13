Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Північноатлантичний альянс зробить усе можливе, аби не вступати у прямий конфлікт із Росією.

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"Нас максимально наблизять до НАТО, переозброять відповідно до західних стандартів, щоб вони могли розуміти, які у нас є оборонні можливості, щоб усі наші внутрішні процеси та дії були для них передбачувані, але ми не станемо повноправними учасниками Альянсу", – переконаний військовий експерт.

Він висловив думку, що Україні варто припинити прагнути членства у НАТО, бо невдовзі на світовій арені з'явиться новий військовий союз.

Альтернатива НАТО

Незалежно від того, приймуть нас до Північноатлантичного альянсу чи ні, новий військово-політичний союз буде створений.

Він може бути реалізований у форматі Балтійсько-Чорноморського об'єднання, тобто країни Балтії, Україна, Польща. Сюди також можуть увійти Словаччина, Чехія та Болгарія. Можливо, це називатиметься "Східне крило" НАТО,

– припустив Олег Жданов.

Він скептично оцінив риторику союзників під час саміту у Вільнюсі і запевнив, що Альянс завжди використовуватиме Україну для забезпечення своєї безпеки від російської агресії.

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Саміт НАТО у Вільнюсі