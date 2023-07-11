Резонансное заявление Столтенберга: что оно будет означать для Украины и ее перспектив в НАТО

Заявление Йенса Столтенберга об одноэтапном вступлении Украины в НАТО без ПДЧ не имеет конкретных временных рамок. Большинство партнеров выступают за присоединение Украины к Альянсу только после завершения войны.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, НАТО не может предложить большего, потому что не хочет открыто вступать в войну против России.

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"По форме это мощный сигнал, а по практической реализации – история "открытых дверей", которые остаются открытыми. Если мы к ним приблизимся, нам может понадобиться один шаг, а не два, чтобы в них войти", – отметил Вигиринский.

Что еще сказал Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 12 июля в Вильнюсе состоится инаугурационный саммит Альянса, в ходе которого Украине будет предложен план вступления в организацию. Союзники решили отменить выполнение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Киева. Так что вступление будет одноэтапным – подписание протокола о членстве и его ратификация всеми членами Альянса.

Генсек НАТО заявил о многолетней помощи в поставках вооружения, чтобы синхронизировать армии Украины и стран Альянса.

"Большего выдавить из НАТО на сегодня в принципе невозможно. Страны-члены Альянса не будут воевать собственными вооруженными силами на территории Украины", – констатировал Вигиринский.

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