В Гааге стартовал саммит НАТО: Зеленский уже прибыл на встречу, есть решение по Украине

Сразу после окончания заседания лидеров НАТО должна состояться встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Предварительно, в начале оба президента сделают заявления в присутствии СМИ.

Также украинский лидер должен встретиться с генсеком НАТО Марком Рютте и лидерами формата E5, то есть "коалиции решительных" – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши.

Кроме того, запланированы переговоры со странами "нормандской пятерки" – Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией.

Дополнительно должны состояться отдельные встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем і премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

Заметим, что уже состоялись переговоры с премьером Дании Метте Фредериксен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Нидерландов Диком Схоофом, руководством ЕС и секретариатом НАТО.