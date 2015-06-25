В Гааге стартовал саммит НАТО: Зеленский уже прибыл на встречу, есть решение по Украине
В Гааге 24 –25 июня 2025 года проходит саммит НАТО, на который уже прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Среди ключевых тем мероприятия российско-украинская война и дальнейшая поддержка Киева.
О главных заявлениях глав государств и правительств стран-членов НАТО и решениях по Украине – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Тихие договоренности: чего Украине ждать от саммита НАТО в Гааге и потеряет ли смысл 5 статья
С кем встретится Зеленский во время саммита НАТО
Сразу после окончания заседания лидеров НАТО должна состояться встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Предварительно, в начале оба президента сделают заявления в присутствии СМИ.
Также украинский лидер должен встретиться с генсеком НАТО Марком Рютте и лидерами формата E5, то есть "коалиции решительных" – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши.
Кроме того, запланированы переговоры со странами "нормандской пятерки" – Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией.
Дополнительно должны состояться отдельные встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем і премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.
Заметим, что уже состоялись переговоры с премьером Дании Метте Фредериксен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Нидерландов Диком Схоофом, руководством ЕС и секретариатом НАТО.
Зеленский прибыл на саммит НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО утром 25 июня.
Интересно, что украинский лидер одет почти в классический костюм.
Рютте рассказал, какие вопросы по Украине обсудят на саммите
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что на саммите обсудят вопрос, как обеспечить, чтобы в течение следующих лет Украина продолжала рассчитывать на поддержку стран НАТО, чтобы продолжала борьбу.
А также чтобы мы могли привести Украину к прочному и длительному миру,
– отметил Рютте.
Трамп встретился с Эрдоганом на саммите НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился во вторник, 24 июня, с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге.
Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, "достигнутое благодаря усилиям президента США".
Турецкий лидер призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу по Украине.
Кроме этого, Эрдоган также отметил большой потенциал сотрудничества его страны с США в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Также оба политика отметили важность укрепления сдерживающего потенциала НАТО.
На саммите НАТО обсудят военную помощь Украине
Во время встречи с президентом Зеленским в Гааге генсек НАТО Марко Рютте заявил, что в декларации по итогам саммита будет идти речь о помощи Украине, в частности в финансовом плане.
Он также напомнил, что европейские и канадские союзники по Альянсу пообещали до 1 июля предоставить Украине более 35 миллиардов евро на поддержку. Это больше, чем в прошлом году, поскольку тогда за весь год эта сумма составляла более 50 миллиардов долларов.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже заверила, что Украина может рассчитывать на дальнейшую финансовую и политическую поддержку от ЕС. Она подчеркнула важность инвестиций в чрезвычайно современную и инновационную оборонную промышленность Украины.
Какую помощь пообещали предоставить страны-члены НАТО:
- Норвегия
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что предоставит Украине 641,9 миллиона долларов для закупки дронов и дроновых технологий от украинских и других европейских производителей.
- Нидерланды
Нидерланды объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму около 175 миллионов евро. В пакет помощи входят, в частности, 100 радаров для обнаружения беспилотников.
Поставка этих радаров должна завершиться до конца 2025 года. Также Нидерланды передадут Украине 20 частично беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых. Кроме того, Амстердам выделит дополнительные 80 миллионов евро на беспилотники в рамках Коалиции дронов.
Нидерланды подписали контракты на производство 600 тысяч украинских дронов для Украины в рамках инициативы "Линия дронов" с поставкой уже в этом году.
- НАТО
В НАТО выделили Украине почти 43 миллиона долларов на спутниковую связь для ВСУ.
- Британия
Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что премьер страны 26 июня объявит о новом пакете помощи для Украины, в частности в сфере усиления ПВО.
Вечером 24 июня президент США Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в Нидерланды.