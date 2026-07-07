"Нельзя ждать до 2030 года": Зеленский призвал НАТО срочно нарастить производство средств ПВО

Президент Владимир Зеленский в ходе саммита НАТО в Анкаре призвал европейских союзников срочно нарастить производство систем противоракетной обороны. Он подчеркнул, что нынешних возможностей Patriot уже недостаточно для защиты от российских баллистических атак.

Об этом Зеленский сообщил во время выступления на саммите НАТО в Анкаре, передает 24 Канал.

Смотрите также "Это сделает всех нас сильнее": Зеленский заявил, что Украина должна быть в НАТО

Что сказал Зеленский об усилении ПВО?

Глава государства подчеркнул, что современные войны доказали эффективность систем Patriot, однако нынешних темпов их производства уже недостаточно для удовлетворения стремительно растущих потребностей в противоракетной обороне.

Это факт, и мы должны на него реагировать,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина уже обсуждает с американскими партнерами вопрос получения лицензий на производство систем Patriot и ракет к ним. Он призвал союзников поддержать эти усилия.

Кроме того, Зеленский отметил, что Европе необходимо развивать собственное производство доступных и серийных противоракетных комплексов. По его словам, эта работа уже началась, однако ее нельзя откладывать до 2030 года или позже.

Президент подчеркнул, что вопрос усиления украинской противовоздушной обороны станет одним из главных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.

Сегодня важно найти способ, как можно скорее и как можно больше получить ракеты для систем Patriot. Это самое важное, что мы обсудим. Это срочная тема для нас,

– заявил Зеленский.