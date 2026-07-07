Про це Зеленський повідомив під час виступу на саміті НАТО в Анкарі, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про посилення ППО?

Глава держави наголосив, що сучасні війни довели ефективність систем Patriot, однак нинішніх темпів їх виробництва вже недостатньо для задоволення потреб у протиракетній обороні, які стрімко зростають.

Це факт, і ми повинні на нього реагувати,

– підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна вже обговорює з американськими партнерами питання отримання ліцензій на виробництво систем Patriot і ракет до них. Він закликав союзників підтримати ці зусилля.

Крім того, Зеленський наголосив, що Європі необхідно розвивати власне виробництво доступних і серійних протиракетних комплексів. За його словами, ця робота вже розпочалася, однак її не можна відкладати до 2030 року чи пізніше.

Окремо президент повідомив, що питання посилення української протиповітряної оборони стане одним із головних під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО.

Сьогодні важливо знайти спосіб, як якомога швидше і якомога більше отримати ракети для систем Patriot. Це найважливіше, що ми обговоримо. Це термінова тема для нас,

– заявив Зеленський.