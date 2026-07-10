Прозвучали верные заявления: полковник запаса ВСУ назвал главные итоги саммита НАТО для Украины

7 – 8 июля в Анкаре проходил саммит НАТО, в рамках которого состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Саммит принес действительно позитивные новости для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что риторика в отношении нашей страны изменилась не только у американского президента, но и в целом среди лидеров стран, входящих в НАТО.

Смотрите также "Все молятся за Украину": Буданов рассказал об особой литургии в Киево-Печерской лавре

Итоги саммита НАТО для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио после саммита заявил, что Соединенные Штаты будут помогать Украине наносить удары вглубь России для завершения войны. Также важно, что Реджеп Эрдоган заявил о положительном отношении Трампа к передаче стране F-35, ведь, со своей стороны, Турция сообщила о продолжении поддержки нашей страны.

Сам по себе Трамп изменил риторику – это многое значит. Понятно, что порой он "колеблется", но здесь мы видим прямую поддержку. Сама риторика направлена на поддержку украинского народа и одновременно на давление на противника. Речь идет о передаче нам лицензии на производство ракет для Patriot. Можно запускать механизмы договоров с фирмами, которые изготавливают узлы и агрегаты для PAC-3,

– подчеркнул Свитан.

Обратите внимание! Зеленский заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с японской компанией Mitsubishi по лицензионному производству ракет Patriot. Украина хотела бы обменяться опытом, но это зависит от желания японской стороны.

Свитан подвел итоги саммита НАТО: смотрите видео