Финансирование безопасности Украины: НАТО объявит о предоставлении 40 миллиардов евро на 2025 год
В Вашингтоне 10 июля продолжается саммит НАТО. Стало известно, что Альянс объявит о предоставлении 40 миллиардов евро для Украины на 2025 год.
Эти деньги нужны для финансирования безопасности нашего государства и достижения нашей победы в полномасштабной войне с Россией. США отметили, что поддерживают эти усилия.
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Нужно поддерживать устойчивый уровень безопасности
Страны НАТО и, в частности, США поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Взносы США для Украины на выполнение этого обязательства будут сделаны из средств, уже ассигнованных Конгрессом США в дополнительном бюджете на национальную безопасность. К слову, его действующий президент США Джозеф Байден подписал еще в апреле 2024 года.
Кроме этого, на саммите НАТО в Вашингтоне Украину ждут положительные новости относительно противовоздушной обороны, в частности систем Patriot. Посол США при НАТО Джулианна Смит, отметила, что в ближайшие дни поступит положительный ответ на запрос Украины.
Смит подчеркнула устойчивую приверженность НАТО поддержке Украины.