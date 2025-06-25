Коммюнике саммита НАТО: страны Альянса идут на большие уступки Трампу

Саммит НАТО 2025 проходит 24 –25 июня в Гааге. Уже было опубликовано финальное коммюнике, в котором нет прямых упоминаний об Украине.

Государства-члены Альянса договорились об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП. Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие рассказал, что во время саммита страны НАТО шли на большие уступки президенту США Дональду Трампу.

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В НАТО пошли на уступки Трампу

Даниэль Ткие отметил, что лидеры государств-членов НАТО договорились об увеличении расходов на оборону в размере 5% от ВВП до 2035 года. 3,5% ВВП будет направляться напрямую на оборонные способности, на вооруженные силы. 1,5% – на защиту критической инфраструктуры и силы безопасности. Постепенно они должны достичь того такого показателя 5% к 2035 году. В 2029 это будут пересматривать.

Кроме того, есть упоминание о 5 статье Североатлантического договора. Ранее Трамп неоднозначно высказывался об этом. Лидеры НАТО решили еще раз включить в декларацию фразу о том, что 5 статья имеет одно значение – нападение на одну страну-члена НАТО считается нападением на всех членов Альянса.

Относительно Украины могла бы быть совсем другая ситуация. В коммюнике нет прямых упоминаний о нашем государстве, о перспективах членства Украины в НАТО. Нет даже упоминаний о войне России против Украины. В частности, могли бы по крайней мере упомянуть о необходимости обеспечения справедливого мира в Украине, которое поддерживают даже США. К сожалению, этого не было сделано.

Причиной является Дональд Трамп и его позиция. Поэтому лидерам НАТО пришлось идти на уступки и принимать такую декларацию. Также, возможно, они не хотели включать какие-то слабые формулировки в коммюнике по Украине, которые были бы поддержаны даже со стороны США. Поэтому решили вообще не включать прямые упоминания об Украине в финальную декларацию,

– сказал ведущий.

Относительно расходов на оборону есть один положительный момент. Помощь Украине будет учитываться в эти суммы, которые будут обязательными для использования на оборону в этих 5% от ВВП. Но, к сожалению, нет прямых упоминаний об Украине, больших решений в поддержку нашего государства.

Если говорить о военной помощи, здесь почти все решают Штаты, которые производят больше всего оружия, имеют наибольшую экономику среди всех государств-членов НАТО. Поэтому есть потребность в том, чтобы США изменили свою позицию. Сейчас Дональд Трамп фактически не определился, на какой он стороне.

Напомним, Владимир Зеленский 25 июня встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Встреча длилась 50 минут.