Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО в Гааге, – AFP

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24 и 25 июня в Гааге. Однако окончательное решение будет принято накануне саммита.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство AFP.

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Будет ли Зеленский на саммите НАТО

Ожидается, что на саммите члены НАТО примут решение о существенном увеличении оборонных расходов – под давлением президента США Дональда Трампа.

Владимир Зеленский планирует лично принять участие во встрече.

Решение будет принято накануне саммита. Это лишь предварительный график,

– сообщил источник агентства в Офисе президента Украины.

Собеседник журналистов добавил, что эта встреча станет "возможностью сохранить поддержку и способствовать прекращению огня".

По словам дипломатов и представителей НАТО, Зеленский приглашен на официальный ужин для лидеров, который 24 июня устроит король Нидерландов. Ожидается, что на нем будет присутствовать и Дональд Трамп.

Также Зеленский, вероятно, примет участие в форуме, посвященном оборонной промышленности, который будет проходить на полях саммита. Однако, в отличие от предыдущего саммита НАТО саммита НАТО в Вашингтоне, на этот раз не запланировано официального рабочего заседания с участием президента Украины и 32 лидеров стран-членов Альянса.

Напомним, саммит НАТО, который состоится на следующей неделе в Гааге, продлится всего два с половиной часа. Причиной стала нелюбовь Дональда Трампа к длительным встречам.