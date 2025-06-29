Мало кто обратил внимание, – политолог заметил интересную деталь относительно Украины на саммите НАТО

Страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Это должно положительно повлиять на дальнейшее сотрудничество с Украиной.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его словам, судя по всему, система помощи для Украины со стороны европейских стран НАТО будет существенно меняться.

Читайте также Даже Трамп это понял: каков самый важный результат саммита НАТО

Какие результаты саммита НАТО

Как отметил Буряченко, саммит НАТО в Гааге был действительно успешным для Европы. Политическая риторика как представителей Альянса, так и президента Владимира Зеленского во многом шла сквозь призму совместной разработки милитаристских возможностей.

Учитываем сюда Белую книгу обороны ЕС, которую представила Урсула фон дер Ляйен. А также – увеличение расходов на оборону до 5%. При этом акцент будет не просто на оружии, а на институциональных направленностях. Все это похоже на согласованную позицию между странами НАТО и Украиной. Это – интересная конструкция, на которую мало кто обратил внимание. Она говорит о том, что система помощи со стороны стран НАТО для Украины будет меняться,

– сказал Буряченко.

Ранее Европа значительно меньше внимания уделяла вопросам безопасности. У них появился пробел, который можно заполнить вместе с Украиной. Поэтому там будут инвестировать в развитие совместных с нашим государством предприятий. И это отвечает интересам Украины.

Добавим, президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на саммите НАТО. Уже известно, о чем они говорили.