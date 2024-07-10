"Ничего не делать и сочувствовать": какими могут быть итоги саммита НАТО для Украины

К сожалению, многие западные политики по своему типу мышления отличаются от украинских. Многие из них хотят идти по пути наименьшего сопротивления и это касается даже таких важных решений как ответ на международную агрессию.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, отметив, что украинцам стоит обращать меньше внимания на различные заявления и обещания. Стоит действовать по тем принципам, которые лучше всего подходят нам.

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Продолжать давить на Запад

"Идеальная" модель поведения части западного политикума в войне в Украине – это ничего не делать, сочувствовать украинцам в концлагерях и торговать с Россией. Но это нам не подходит", – отметил Тарас Загородний.

Поэтому, по словам политолога, формула вступления Украины в НАТО предусматривает уничтожение энергетики России, ее нефтепроводов, газопроводов. Только на таком языке можно говорить с агрессором и победить его в войне.

Именно так Украина "дожала" Запад и получила разрешение на удары по территории России, которое никак не хотели давать, потому что якобы НПЗ является гражданской инфраструктурой. Сейчас мы видим, что дроны СБУ уже во второй раз идут в Краснодарский край,

– отметил политолог.

Теперь на территории России чуть ли не ежедневно что-то взрывается. Системно уничтожается портовая инфраструктура, нефтехранилища, которые приносят оккупантам средства для ведения войны, – все это реальные санкции, которые могут сдержать врага.

Поэтому итогами саммита НАТО для Украины должны быть реальные шаги, исчезновение устаревших мантр о том, что Россию следует оставить неделимой и с ней ничего не надо делать. Ключевыми являются возвращение к границам 1991 года, вступление в Альянс, списание всех долгов и возмещение со стороны России. Только это устраивает Украину.