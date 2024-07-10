Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що українцям варто звертати менше уваги на різні заяви та обіцянки. Варто діяти за тими принципами, які найкраще підходять нам.

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Продовжувати тиснути на Захід

"Ідеальна" модель поведінки частини західного політикуму у війні в Україні – це нічого не робити, співчувати українцям в концтаборах та торгувати з Росією. Але це нам не підходить", – наголосив Тарас Загородній.

Тому, за словами політолога, формула вступу України в НАТО передбачає знищення енергетики Росії, її нафтопроводів, газогонів. Тільки такою мовою можна говорити з агресором та перемогти його у війні.

Саме так Україна "дотиснула" Захід та отримала дозвіл на удари по території Росії, який ніяк не хотіли давати, бо нібито НПЗ є цивільною інфраструктурою. Зараз ми бачимо, що дрони СБУ вже по другому разу йдуть у Краснодарський край,

– зауважив політолог.

Тепер на території Росії чи не щодня щось вибухає. Системно знищується портова інфраструктура, нафтосховища, які приносять окупантам кошти для ведення війни, – все це реальні санкції, які можуть стримати ворога.

Тож підсумками саміту НАТО для України мають бути реальні кроки, зникнення застарілих мантр про те, що Росію слід залишити неподільною й з нею нічого не треба робити. Ключовими є повернення до кордонів 1991 року, вступ до Альянсу, списання всіх боргів та відшкодування з боку Росії. Тільки це влаштовує Україну.