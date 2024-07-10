Украина имеет "план Б": о чем говорили в кулуарах на саммите НАТО

В Вашингтоне 9 июля начался саммит НАТО. Альянс пока не готов принимать Украину, поэтому обсуждают, что наша страна имеет запасной план.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что США также заявили, что они рассматривают разрешение Украине наносить удары по России. Украинская делегация требует же разрешение на удары по аэродромам страны-агрессора.

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"План Б" Украины

По словам Кучер, на саммите обсуждается вступление Украины в НАТО. Несмотря на все оружие, которое наша страна получила в ходе саммита, а именно самолеты F-16, системы противовоздушной обороны, политический момент все равно присутствует. Йенс Столтенберг заявил, что пока не рано говорить о сроках вступления Украины в Альянс.

Это несколько разочаровывает Украину и наших ключевых союзников, которые лоббируют это решение, включая Польшу, ведь президент Польши Анджей Дуда сегодня выразил надежду, что на следующем саммите Украина сможет получить политическое приглашение,

– отметила ведущая.

Именно из-за оттягивания этого решения, по словам ведущей, сейчас в кулуарах обсуждают то, что Украина выстраивает свой Альянс и этот является "планом Б" для нашей страны.

США обсуждают разрешение по ударам по России

Ведущая рассказала, что США официально подтвердили, что они обсуждают снятие ограничений на использование их оружия для ударов по территории России не только в пределах приграничья Харьковской и Сумской областей. Украинская делегация требует разрешения бить по аэродромам страны-агрессора, что должно быть возмездием за удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Кроме того, США и Германия договорились, что США размещают свои крылатые ракеты Tomahawk на территории Германии. Об этом Вашингтон и Берлин говорили на полях саммита.

Также уже прошли двусторонние встречи между украинскими властями и четырьмя странами.

Олаф Шольц выглядел очень довольным. Будем надеяться, что из-за хорошего решения,

– отметила Кучер.