Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зауваживши, що США також заявили, що вони розглядають дозвіл Україні завдавати ударів по Росії. Українська делегація вимагає ж дозвіл на удари по аеродромах країни-агресорки.

Дивіться також Дуда сподівається, що Україну запросять у НАТО у 2025 році, але є умова

"План Б" України

За словами Кучер, на саміті обговорюється вступ України в НАТО. Не зважаючи на всю зброю, яку наша країна отримала в ході саміту, а саме літаки F-16, системи протиповітряної оборони, політичний момент все одно присутній. Єнс Столтенберг заявив, що поки не зарано говорити про терміни вступу України в Альянс.

Це дещо розчаровує Україну та наших ключових союзників, які лобіюють це рішення, включаючи Польщу, адже президент Польщі Анджей Дуда сьогодні висловив сподівання, що на наступному саміті Україна зможе отримати політичне запрошення,

– зазначила ведуча.

Саме через відтягнення цього рішення, за словами ведучої, зараз в кулуарах обговорюють те, що Україна вибудовує свій Альянс і цей є "планом Б" для нашої країни.

США обговорюють дозвіл щодо ударів по Росії

Ведуча розповіла, що США офіційно підтвердили, що вони обговорюють зняття обмежень на використання їхньої зброї для ударів по території Росії не лише в межах прикордоння Харківської та Сумської областей. Українська делегація вимагає дозволу бити по аеродромах країни-агресорки, що має бути відплатою за удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві.

Крім того, США та Німеччина домовились, що США розміщують свої крилаті ракети Tomahawk на території Німеччини. Про це Вашингтон та Берлін говорили на полях саміту.

Також вже пройшли двосторонні зустрічі між українською владою та чотирма країнами.

Олаф Шольц виглядав дуже задоволено. Будемо сподіватись, що через хороше рішення,

– наголосила Кучер.