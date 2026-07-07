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24 Канал Новости мира Украина подписала важные соглашения с Нидерландами и Эстонией
7 июля, 19:13
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Украина в Анкаре подписала важные соглашения с несколькими странами

София Рожик

Украина и Нидерланды подготовили проект Drone Deal. Также соглашение о сотрудничестве было подписано с Эстонией и не только.

Об этом президент Зеленский сообщил по итогам встреч в кулуарах саммита НАТО в Анкаре 7 июля. По его словам, ситуация для Украины на поле боя улучшилась, но сложной остается ситуация с ПВО и системами Patriot.

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Что известно о подписанных соглашениях в кулуарах саммита НАТО?

Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Соглашение с этой страной должно способствовать экспорту, совместному производству оборонной продукции, а также обмену технологиями, идеями и боевым опытом.

Также было подписано соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Это соглашение – не только путь к более тесному сотрудничеству между нашими странами. Это шаг и сигнал доверия, ведь мы заключаем такое соглашение с очень близким другом, и это имеет огромное значение. Мы будем развивать совместное военное производство на территории обеих стран, в частности важных средств защиты воздушного пространства,
– написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, как сообщило "Суспильне", президент Украины и премьер-министр Дании Фредериксен подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним, что тем временем министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус в кулуарах саммита НАТО заявила, что Нидерланды больше не могут оказывать прямую военную помощь Украине, поскольку уже находятся на пределе своих возможностей.

Она отметила, что будет призывать другие страны помочь Украине.

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