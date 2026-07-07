Об этом заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус в кулуарах саммита НАТО, сообщает Bloomberg.

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Что говорят в Нидерландах о помощи Украине?

Ешильгоз-Зегериус будет призывать другие страны помочь Украине, но Нидерланды сделали все, что могли.

У нас больше нет таких возможностей, как у Нидерландов, потому что мы сделали так много… Мы на пределе своих возможностей,

– сказала она, отвечая на вопрос о новых запросах на ракеты Patriot.

В целом Нидерланды уже потратили 9,1 миллиарда евро на военную поддержку Украины, а также запланированы расходы на сумму еще 11,6 миллиарда евро.

В настоящее время страна пообещала выделить 1 миллиард евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают оружие американского производства для Украины.

К слову, на днях в Нидерландах высказались о завершении войны. Премьер Нидерландов Роб Йеттен отметил, что Европе необходимо единство на всех уровнях, в частности в рамках ОБСЕ. Это поможет максимально усилить давление на диктатора Путина и заставить Россию пойти на мир.

Также Нидерланды приняли историческое решение разместить на своей территории как подготовительные этапы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, так и его полноценную оперативную фазу.