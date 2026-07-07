Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус в кулуарах саміту НАТО, передає Bloomberg.

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Що кажуть у Нідерландах про допомогу Україні?

Єшільгоз-Зегеріус закликатиме інші країни допомогти Україні, але Нідерланди зробили все, що могли.

У нас більше немає можливостей, як у Нідерландів, тому що ми зробили так багато… Ми на межі своїх можливостей,

– сказала вона, відповідаючи на запитання про нові запити на ракети Patriot.

Загалом Нідерланди уже витратили 9,1 мільярда євро на військову підтримку України, також є ще заплановані витрати на суму ще 11,6 мільярда євро.

Наразі країна пообіцяла виділити 1 мільярд євро на програму PURL, за якою європейські союзники оплачують зброю американського виробництва для України.

До слова, днями у Нідерландах висловилися про закінчення війни. Прем'єр Нідерландів Роб Єттен зауважив, що Європі потрібна єдність на всіх рівнях, зокрема у межах ОБСЄ. Це допоможе максимально посилити тиск на диктатора Путіна і змусити Росію до миру.

Також Нідерланди ухвалили історичне рішення розмістити на своїй території як підготовчі фази Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, так і його повноцінну операційну фазу.