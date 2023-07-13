Никаких проблем с быстрым вступлением в НАТО не будет, но после победы, – нардеп

Главная проблема, которая стоит на пути принятия Украины в НАТО уже сейчас, – это война. После нашей победы не будет никаких проблем с быстрым вступлением в Альянс.

Об этом 24 Каналу сказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он уверен, что практически сразу после завершения войны Украина будет принята в НАТО с учетом полученных гарантий безопасности.

Кстати Саммит НАТО показал поражение целей России, которые она постоянно повторяла во время войны, – ISW

Перспективы вступления Украины в НАТО после победы

Вениславский отметил, что отсутствие временных рамок вступления Украины в НАТО не является проблемой. Главная проблема, которая стоит на пути принятия Украины в Североатлантический альянс уже сейчас, – это война. И это указано в документах Вильнюсского саммита.

Никаких проблем после нашей победы касаемо членства в НАТО точно не будет,

– подчеркнул нардеп.

Он добавил, что комментарий Джо Байдена о скорости вступления Украины в НАТО фактически отражает всеобщее понимание всех стран-участниц Альянса. Президент США, как известно, саркастически ответил, что хотел бы, чтобы Украину приняли в Альянс "за час 20 минут" после победы.

Вениславский о скором вступлении Украины в НАТО после победы: смотрите видео

У НАТО будут быстрые решения по Украине

Нардеп уверен, что практически сразу после завершения войны Украина будет принята в НАТО с учетом гарантий безопасности, которые получит в ближайшее время путем заключения двусторонних договоров, и прогресса, который будет на пути ее евроинтеграции.

У НАТО будут очень быстрые решения о принятии Украины,

– заметил Вениславский.

Он добавил, что говорить о том, сколько будет продолжаться война с Россией, можно, учитывая обязательства, которые уже сейчас страны НАТО взяли на себя в коммюнике. Речь идет о том, чтобы предоставить Украине все необходимое оружие. Акцент на ПВО и ракетно-артиллерийских системах дальнего радиуса действия.

То есть, пояснил нардеп, как только мы выйдем на государственные границы с учетом образцов вооружения, которые уже есть у Украины и еще получит, зоной поражения будет практически вся европейская территория России.

Поэтому, резюмировал он, после деоккупации всей территории Украины, включая Крым, маловероятно, что будет продолжаться война путем обстрела. Общество в России точно не будет заинтересовано в том, чтобы их населенные пункты были постоянно в зоне воздушных тревог.

Что известно о саммите НАТО в Вильнюсе: коротко