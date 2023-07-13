Никаких проблем с быстрым вступлением в НАТО не будет, но после победы, – нардеп
Главная проблема, которая стоит на пути принятия Украины в НАТО уже сейчас, – это война. После нашей победы не будет никаких проблем с быстрым вступлением в Альянс.
Об этом 24 Каналу сказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он уверен, что практически сразу после завершения войны Украина будет принята в НАТО с учетом полученных гарантий безопасности.
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Перспективы вступления Украины в НАТО после победы
Вениславский отметил, что отсутствие временных рамок вступления Украины в НАТО не является проблемой. Главная проблема, которая стоит на пути принятия Украины в Североатлантический альянс уже сейчас, – это война. И это указано в документах Вильнюсского саммита.
Никаких проблем после нашей победы касаемо членства в НАТО точно не будет,
– подчеркнул нардеп.
Он добавил, что комментарий Джо Байдена о скорости вступления Украины в НАТО фактически отражает всеобщее понимание всех стран-участниц Альянса. Президент США, как известно, саркастически ответил, что хотел бы, чтобы Украину приняли в Альянс "за час 20 минут" после победы.
Вениславский о скором вступлении Украины в НАТО после победы: смотрите видео
У НАТО будут быстрые решения по Украине
Нардеп уверен, что практически сразу после завершения войны Украина будет принята в НАТО с учетом гарантий безопасности, которые получит в ближайшее время путем заключения двусторонних договоров, и прогресса, который будет на пути ее евроинтеграции.
У НАТО будут очень быстрые решения о принятии Украины,
– заметил Вениславский.
Он добавил, что говорить о том, сколько будет продолжаться война с Россией, можно, учитывая обязательства, которые уже сейчас страны НАТО взяли на себя в коммюнике. Речь идет о том, чтобы предоставить Украине все необходимое оружие. Акцент на ПВО и ракетно-артиллерийских системах дальнего радиуса действия.
То есть, пояснил нардеп, как только мы выйдем на государственные границы с учетом образцов вооружения, которые уже есть у Украины и еще получит, зоной поражения будет практически вся европейская территория России.
Поэтому, резюмировал он, после деоккупации всей территории Украины, включая Крым, маловероятно, что будет продолжаться война путем обстрела. Общество в России точно не будет заинтересовано в том, чтобы их населенные пункты были постоянно в зоне воздушных тревог.
Что известно о саммите НАТО в Вильнюсе: коротко
- 11 – 12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. В коммюнике четко отметили, что именно Россия "несет полную ответственность Страна-агрессор должна отвечать за то, что серьезно подорвала евроатлантическую и глобальную безопасность.
- Страны "Большой семерки" подписали декларацию о поддержке Украины. Они согласны обеспечить наше государство всем необходимым в войне, развязанной Россией. К тому же, страны G7 договорились предоставить Украине "гарантии безопасности".
- Владимир Зеленский 12 июля отметил, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе Украина получила "объединение" от стран-членов Альянса. Также они выразили четкую позицию по вступлению нашей страны в НАТО.