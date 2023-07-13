Про це 24 Каналу сказав член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він певен, що практично одразу після завершення війни Україна буде прийнята в НАТО з урахуванням гарантій безпеки, які отримає.
До речі Саміт НАТО засвідчив поразку цілей Росії, які вона постійно повторювала впродовж війни, – ISW
Перспективи вступу України в НАТО після перемоги
Веніславський зазначив, що відсутність часових рамок щодо вступу України в НАТО не є проблемою. Головна проблема, яка стоїть на шляху прийняття України в Північноатлантичний альянс уже нині, – це війна. І це вказано у документах Вільнюського саміту.
Жодних проблем після нашої перемоги щодо членства в НАТО точно не буде,
– наголосив нардеп.
Він додав, що коментар Джо Байдена про швидкість вступу України в НАТО фактично відображає загальне розуміння всіх країн-учасниць Альянсу. Президент США, як відомо, саркастично відповів, що хотів би, щоб Україну прийняли до Альянсу "за 1 годину 20 хвилин" після перемоги.
Веніславський про швидкий вступ України до НАТО після перемоги: дивіться відео
У НАТО будуть швидкі рішення щодо України
Нардеп певен, що практично одразу після завершення війни Україна буде прийнята в НАТО з урахуванням гарантій безпеки, які отримає найближчим часом шляхом укладання двосторонніх договорів, та прогресу, який матиме на шляху євроінтеграції.
У НАТО будуть дуже швидкі рішення про прийняття України,
– зауважив Веніславський.
Він додав, що говорити про те, скільки триватиме війна з Росією, можна, з огляду на зобов'язання, які вже зараз країни НАТО взяли на себе в комюніке. Йдеться про те, щоб надати Україні всю необхідну зброю. Акцент на ППО та ракетно-артилерійських системах далекого радіусу дії.
Тобто, пояснив нардеп, щойно ми вийдемо на державні кордони з урахуванням зразків озброєння, які вже має Україна та ще отримає, зоною ураження буде практично вся європейська територія Росії.
Тому, резюмував він, після деокупації всієї території України, включно з Кримом, малоймовірно, що буде продовжуватися війна шляхом обстрілу. Суспільство у Росії точно не буде зацікавлене у тому, щоб їхні населені пункти були постійно в зоні повітряних тривог.
Що відомо про саміт НАТО у Вільнюсі: коротко
- 11 – 12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. У комюніке чітко зазначили, що саме Росія "несе повну відповідальність за незаконну та неспровоковану агресивну війну проти України". Країна-агресорка має відповідати за те, що серйозно підірвала євроатлантичну та глобальну безпеку.
- Країни "Великої сімки" підписали декларацію про підтримку України. Вони згодні забезпечити нашу державу всім необхідним у війні, яку розв'язала Росія. До того ж країни G7 домовилися надати Україні "гарантії безпеки".
- Володимир Зеленський 12 липня зазначив, що за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі Україна отримала "об'єднання" від країн-членів Альянсу. Також вони висловили чітку позицію щодо вступу нашої країни в НАТО.