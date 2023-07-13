Про це 24 Каналу сказав член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він певен, що практично одразу після завершення війни Україна буде прийнята в НАТО з урахуванням гарантій безпеки, які отримає.

До речі Саміт НАТО засвідчив поразку цілей Росії, які вона постійно повторювала впродовж війни, – ISW

Перспективи вступу України в НАТО після перемоги

Веніславський зазначив, що відсутність часових рамок щодо вступу України в НАТО не є проблемою. Головна проблема, яка стоїть на шляху прийняття України в Північноатлантичний альянс уже нині, – це війна. І це вказано у документах Вільнюського саміту.

Жодних проблем після нашої перемоги щодо членства в НАТО точно не буде,

– наголосив нардеп.

Він додав, що коментар Джо Байдена про швидкість вступу України в НАТО фактично відображає загальне розуміння всіх країн-учасниць Альянсу. Президент США, як відомо, саркастично відповів, що хотів би, щоб Україну прийняли до Альянсу "за 1 годину 20 хвилин" після перемоги.

Веніславський про швидкий вступ України до НАТО після перемоги: дивіться відео

У НАТО будуть швидкі рішення щодо України

Нардеп певен, що практично одразу після завершення війни Україна буде прийнята в НАТО з урахуванням гарантій безпеки, які отримає найближчим часом шляхом укладання двосторонніх договорів, та прогресу, який матиме на шляху євроінтеграції.

У НАТО будуть дуже швидкі рішення про прийняття України,

– зауважив Веніславський.

Він додав, що говорити про те, скільки триватиме війна з Росією, можна, з огляду на зобов'язання, які вже зараз країни НАТО взяли на себе в комюніке. Йдеться про те, щоб надати Україні всю необхідну зброю. Акцент на ППО та ракетно-артилерійських системах далекого радіусу дії.

Тобто, пояснив нардеп, щойно ми вийдемо на державні кордони з урахуванням зразків озброєння, які вже має Україна та ще отримає, зоною ураження буде практично вся європейська територія Росії.

Тому, резюмував він, після деокупації всієї території України, включно з Кримом, малоймовірно, що буде продовжуватися війна шляхом обстрілу. Суспільство у Росії точно не буде зацікавлене у тому, щоб їхні населені пункти були постійно в зоні повітряних тривог.

Що відомо про саміт НАТО у Вільнюсі: коротко