Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге, –Зеленский

В конце июня, а именно 24 – 25 июня в Гааге состоится саммит НАТО. Украину пригласили на этот саммит.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского, который сообщил об этом во время во время общения с журналистами.

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Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге

Президент Украины рассказал журналистам о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно,

– отметил он.

Зеленский не уточнил, как именно Украина будет представлена на саммите Североатлантического альянса. Однако он сообщил, что глава МИД Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами "по инфраструктуре и какие могут быть результаты с этого саммита".

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Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом 21 мая сообщал, что будут обсуждать на саммите НАТО в Гааге по Украине.

Так, во время саммита Североатлантического Альянса будут обсуждать военную поддержку Украины, чтобы убедиться, что она в лучшей позиции для продолжения борьбы, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет длительным.