Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге, –Зеленский
- Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, сообщил Владимир Зеленский.
- Президент не уточнил, как именно Украина будет представлена на саммите Альянса.
В конце июня, а именно 24 – 25 июня в Гааге состоится саммит НАТО. Украину пригласили на этот саммит.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского, который сообщил об этом во время во время общения с журналистами.
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Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге
Президент Украины рассказал журналистам о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно,
– отметил он.
Зеленский не уточнил, как именно Украина будет представлена на саммите Североатлантического альянса. Однако он сообщил, что глава МИД Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами "по инфраструктуре и какие могут быть результаты с этого саммита".
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Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом 21 мая сообщал, что будут обсуждать на саммите НАТО в Гааге по Украине.
Так, во время саммита Североатлантического Альянса будут обсуждать военную поддержку Украины, чтобы убедиться, что она в лучшей позиции для продолжения борьбы, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет длительным.