Вступление Украины в НАТО: Столтенберг рассказал о плане будущих действий
На саммите НАТО в Вильнюсе Украине будет предложен пакет решений, который приблизит присоединение к Альянсу. По словам Йенса Столтенберга, он состоит из трех элементов.
Об этом генсек НАТО заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По его словам, Альянс еще должен согласовать редакцию решений, сообщает 24 Канал.
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Пакет от НАТО имеет 3 элемента
В Вильнюсе 11-12 июля Украине предложат пакет решений по поддержке в войне с Россией и будущего членства в НАТО. К слову, этот пакет впервые был презентован в Осло на неформальной встрече министров иностранных дел членов Альянса. Однако этот документ до сих пор находится на стадии согласования.
По словам Столтенберга, пакет решений имеет 3 компонента:
- программа практической поддержки – для того, чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между украинскими силами и силами НАТО и приблизить Украину к членству в Альянсе;
- создание Совета Украина – НАТО – это платформа для проведения консультаций и совместного принятия решений;
- отмена Плана действий по членству для Украины.
Однако редакцию окончательных решений еще предстоит согласовать. Поэтому Столтенберг не может рассказать о компонентах пакета более подробно.
Я уверен, что у нас будет крепкий сигнал, когда встретятся лидеры,
– подчеркнул генсек НАТО.
Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости
- Члены НАТО в спешке готовят гарантии безопасности для Украины в преддверии саммита. Они должны действовать до тех пор, пока наша страна не станет членом Североатлантического союза.
- Столтенберг подтвердил участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. По его словам, Президент Украины присоединится на инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО.
- Генсек НАТО также ожидает, что страны-участницы Альянса могут поддержать возможность вступления Украины в НАТО без Плана действий по членству. Соответствующее приглашение наша страна должна получить, когда страны-члены НАТО согласуют условия.