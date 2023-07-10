Вступление Украины в НАТО: Столтенберг рассказал о плане будущих действий

На саммите НАТО в Вильнюсе Украине будет предложен пакет решений, который приблизит присоединение к Альянсу. По словам Йенса Столтенберга, он состоит из трех элементов.

Об этом генсек НАТО заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По его словам, Альянс еще должен согласовать редакцию решений, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Все регионы имеют единый взгляд: сколько украинцев действительно хотят в НАТО

Пакет от НАТО имеет 3 элемента

В Вильнюсе 11-12 июля Украине предложат пакет решений по поддержке в войне с Россией и будущего членства в НАТО. К слову, этот пакет впервые был презентован в Осло на неформальной встрече министров иностранных дел членов Альянса. Однако этот документ до сих пор находится на стадии согласования.

По словам Столтенберга, пакет решений имеет 3 компонента:

программа практической поддержки – для того, чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между украинскими силами и силами НАТО и приблизить Украину к членству в Альянсе;

создание Совета Украина – НАТО – это платформа для проведения консультаций и совместного принятия решений;

отмена Плана действий по членству для Украины.

Однако редакцию окончательных решений еще предстоит согласовать. Поэтому Столтенберг не может рассказать о компонентах пакета более подробно.

Я уверен, что у нас будет крепкий сигнал, когда встретятся лидеры,

– подчеркнул генсек НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости