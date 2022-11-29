Кулеба раскрыл главные темы заседания НАТО в Бухаресте

29 и 30 ноября в Бухаресте пройдет саммит НАТО. Украина будет поднимать только два вопроса, касающихся ее безопасности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что темой номер один для Украины станет энергетическая система и ее защита от российских обстрелов. Кроме того, Кулеба встретится с министрами G7, где обсудит эти вопросы.

Интересно Возглавит ли НАТО представитель от Эстонии, – подтверждение от главы МИД.

Будут говорить о конкретных датах и цифрах

Кулеба также отметил, что партнеры НАТО знают о нуждах Украины. Поэтому, по его словам, на саммите будут говорить не о том, что Украине нужно, а будут обсуждать конкретные даты и объемы этих поставок.

Министр также добавил, что Украине нет смысла фокусироваться на одной теме, поскольку энергосистему нужно не только защищать, но и восстанавливать.

У меня два ключевых слова на этом заседании – это Patriot и трансформаторы. Нет смысла фокусироваться на одном. Надо ремонтировать и защищать, сказал Кулеба.

Ранее генсек НАТО заявил, что коллективное мероприятие не имеет права допустить победы России в войне против Украины. Столтенберг подчеркнул, что если Запад допустит победу Владимира Путина, то заплатит гораздо более высокую цену, чем сейчас.

Что известно о передаче ПВО Patriot Украине

Польша просила Германию направить в Украину системы ПВО Patriot. Причиной стали постоянные российские ракетные обстрелы. Ранее Берлин планировал передать эти системы в Варшаву.

Однако в ФРГ объяснили, что сейчас это сделать невозможно. Министерство обороны Германии заявило, что системы ПВО Patriot, которые ФРГ предложила Польше, предназначены для использования только на территории НАТО.

В воздушных силах ВСУ считают, что эти системы могли бы защитить как украинскую территорию, так и европейское небо. В частности, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ЗРК Patriot действительно резонно разместит в Украине.

На призыв Польши отреагировали и в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс предоставил Украине системы ПВО. В то же время он подчеркнул, что если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

Однако официальный представитель федерального правительства Германии Кристиана Гоффманн сообщила, что Германия обсуждает с союзниками запрос Польши о передаче Украине систем Patriot. Кроме того, она отметила, что правительство Германии "внимательно следит за тем, как продолжаются обсуждения в Польше".

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