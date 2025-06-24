Зеленский встретится с руководством ЕС и НАТО в Гааге 24 июня

Во вторник, 24 июня, Владимир Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО. Событие запланировано на 14:30 по местному времени.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Европейского совета анонсе, передает 24 Канал. Это произойдет на фоне саммита НАТО в Гааге.

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С кем встретится Зеленский

Владимира Зеленского пригласили на очередной саммит НАТО в Гааге саммит НАТО в Гааге, что в Нидерландах, 24 – 25 июня. Кроме того, украинский президент будет иметь отдельную встречу с:

главой Европейского совета Антониу Коштой;

президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен;

генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Из анонса также известно, что Кошта примет участие в саммите.

Напомним, обычно саммит НАТО состоит из трех сессий по 2,5 часа, во время которых участники сосредотачиваются на геополитических и стратегических вопросах. Однако, по данным The Times, из-за нелюбви Дональда Трампа к длительным встречам, в этот раз предусмотрена лишь одна сессия.

К тому же коммюнике, в котором изложат цели НАТО по расходам, будет содержать лишь 5 абзацев на листе формата А4.