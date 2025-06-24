"Украина нуждается в европейских инвестициях в оружие": главное из выступлений Зеленского в Нидерландах

Президент Владимир Зеленский находится в Нидерландах на саммите НАТО. Уже есть положительные новости о дальнейшей военной помощи для Украины. Также все ожидают встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, сначала не было понятно, получится ли организовать встречу Зеленского и Трампа на саммите НАТО. В конце концов президент США отметил, что, вероятно, встретится с украинским президентом. Ожидается, что это произойдет или поздно вечером 24 июня или уже 25 июня. Вероятно, что там будут обсуждать санкции против России, продажу оружия для Украины и т.д.

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Есть приятные сюрпризы для Украины

Президент выступал на Форуме оборонных индустрий, где призвал страны НАТО инвестировать в производство украинского оружия. Россию усиленно поддерживают и Северная Корея, и Иран, и различные китайские компании и так далее. Украина же нуждается в европейских инвестициях в оружие.

Ключевые инструменты, как побороть Россию – это экономическое давление и усиление украинского ВПК. Наше государство могло бы производить гораздо больше оружия, но пока не хватает средств.

Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов. Это – почти 1000 военных средств: от артиллерии – до дронов и ракет. Однако около 40% потенциала не имеют должного финансирования. Мы можем производить около 8 миллионов дронов различного типа в год. Но есть финансирование на меньшее количество,

– отметил Зеленский.

Также есть первые положительные новости о военной помощи. Нидерланды передадут 100 радаров для обнаружения беспилотников. Также там инвестируют деньги на производство 600 тысяч дронов в Украине.

Добавим, чего Украине ожидать от саммита НАТО в Гааге, который уже начался – читайте в материале 24 Канала.