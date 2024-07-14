Результаты положительные: что является самым главным для Украины по итогам саммита НАТО

В Вашингтоне закончился юбилейный саммит НАТО. Как и ожидалось, Украина не получила приглашение в Альянс, ведь у нас идет война, впрочем уже сейчас можно говорить об усилении оборонного сотрудничества.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что реалистичные ожидания от саммита оправдались. Более того, даже российские пропагандисты не на шутку испугались.

К теме Усиление ПВО, ракеты и многое другое: Умеров рассказал об итогах саммита НАТО для Украины

Какие результаты саммита

Накануне саммита оккупанты массированно обстреляли Украину, 8 июля погибло более 40 гражданских людей. Поэтому паника россиян очевидна.

По результатам встречи в Вашингтоне есть решение о создании в Украине службы поддержки и обучения НАТО в вопросах безопасности. Это углубляет военно-техническое сотрудничество Украины и Альянса, а также расширяет возможности по подготовке наших военных в странах НАТО.

Также будет создан совместный аналитический и учебный центр, который будет анализировать и моделировать различные сценарии, разрабатывать оптимальную тактику и стратегию ведения боевых действий с учетом опыта на фронте Украины, как для войск НАТО, так и для наших Сил обороны.

Самое интересное – это третий раздел, где Россию не опосредованно, а дипломатично упоминают как страну-террориста. Ее называют не просто угрозой, а сообщником международного терроризма,

– отметил Александр Коваленко.

Конечно, важным является сохранение финансирования бюджета на 40 миллиардов евро для поддержки Украины. К тому же эта сумма названа минимальной. Все это позволяет говорить о системности помощи Украине и твердой позиции стран Североатлантического альянса в борьбе за независимость нашего государства.

"Поэтому я только положительно воспринимаю саммит НАТО. Его результаты тоже исключительно положительные", – подытожил Александр Коваленко.