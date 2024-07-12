Впервые с 2008 года в коммюнике саммита НАТО не упомянули о вступлении Грузии, – евродепутат

Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс отметил, что в декларации саммита НАТО не было упоминания о намерении Грузии вступить в НАТО. Это случилось впервые с 2008 года.

Литовский политик из-за этого обратился к властям Грузии. В частности, он призвал политиков "откорректировать компас".

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Что заявил евродепутат о вступлении Грузии в НАТО

Это совпадает с обещанием правящей партии страны победить "либеральный фашизм". Я призываю руководство Грузии откорректировать свой компас, иначе даже европейский путь будет потерян,

– заявил депутат.

Кстати, грузинские СМИ уже писали, что впервые за последние 16 лет в итоговом коммюнике, которое приняли на юбилейном 75 саммите НАТО, о Грузии вспомнили только один раз. В частности, когда говорили о призыве к России вывести свои войска "из Молдовы и Грузии".