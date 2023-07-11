Украине предложат план вступления в НАТО, вступление Швеции: главные события саммита в Вильнюсе
В Вильнюсе начался саммит НАТО, в котором примет участие Президент Украины Владимир Зеленский и другие мировые лидеры. Саммит НАТО проходит на фоне угрозы мировой архитектуре безопасности. В частности, Россия ведет захватническую войну против Украины, а Китай наращивает военное могущество.
От саммита НАТО в Киеве ожидают не только военной помощи нашей стране, но и конкретных решений по вступлению Украины в Альянс. Также саммит НАТО важен в контексте присоединения к Североатлантическому Альянсу Швеции, что до недавнего времени блокировала Турция. Журналисты 24 Канала находятся в Вильнюсе на месте событий и отслеживают всю информацию. Поэтому все важные события саммита НАТО в Вильнюсе читайте в материале 24 Канала.
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11 июля11:37 Столтенберг сообщил, что НАТО не видит никаких движений ЧВК "Вагнера" в Беларусь. Он подчеркнул, что Альянс наблюдает за происходящим, ведь для Литвы это тоже имеет значение.11:28 Генсек НАТО сообщил, что Зеленский вечером прибудет на саммит в Вильнюсе. По его словам, глава будет на встрече Украина – НАТО.11:27 Столтенберг назвал ядерную войну России "опасной". По его словам, ядерную войну невозможно выиграть. Он сообщил, что НАТО мониторит ситуацию с ядерным оружием России.11:26 Генсек НАТО заявил, что Альянс стоит за Украиной, передавая ей военную помощь, чтобы освободить новые земли. Он в очередной раз сказал, что союзники пошлют Киеву четкий сигнал относительно членства. Он напомнил о важности приближения армии Украины к стандартам НАТО.11:25 Столтенберг заявил, что на инаугурационном саммите НАТО 12 июля члены Альянса предложат план вступления Украины в НАТО . По его словам, процесс вступления нашей страны в НАТО будет не двухэтапным, а одноэтапным. Столтенберг сказал, что отмена ПДЧ для Украины позволит ей сократить процесс вступления в НАТО.11:24 У Зеленского заявили, что Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение к вступлению в НАТО. Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока в стране идет война.10:40 В Белом доме, ссылаясь на слова Джо Байдена, сказали, что привлечение Украины к Альянсу на саммите в Вильнюсе приведет к войне НАТО с Россией.10:30 Президент США Джо Байден встретился с лидером Литвы Гитанасом Науседой. После этого началась двусторонняя встреча лидеров США и Литвы перед саммитом НАТО.10:20 В Вильнюсе с самого утра введены беспрецедентные меры безопасности. Саммит будет охранять около 1000 военных союзников. Только Германия развернула 12 пусковых установок Patriot. Испания привезла систему ПВО NASAMS. Франция, Финляндия и Дания базируют военные самолеты в Литве, а Великобритания и Франция предоставляют средства борьбы с беспилотниками. 09:40 В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО встретится с Владимиром Зеленским. Встреча состоится 12 июля. Также у Байдена заявили, что НАТО определит путь реформ для Украины и отправит ей "положительный сигнал" по поводу членства в будущем.09:37 Столтенберг уверен, что участники саммита поддержат членство Украины в НАТО в будущем. Он подчеркнул, что Украина стала ближе к НАТО. По его словам, это будет отражено в коммюнике саммита, которое все еще согласовывается.09:35 Глава ОП Андрей Ермак заявил, что сегодня важный день для Украины в Вильнюсе. По его словам, Украина работает со своими союзниками по вопросам архитектуры безопасности.09:08 Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО следует обустроить постоянные базы возле российской границы. Создание постоянных баз запрещает акт об отношениях и сотрудничестве НАТО с Россией, подписанный в 1997 году. Науседа считает, что Россия уже нарушила соглашение, когда принялась делать активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.09:05 Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на саммите НАТО со вступительным словом для СМИ. Вот ключевые тезисы генсека:
- Турция согласилась разблокировать членство Швеции, однако он отказался прогнозировать точное время вступления Швеции в НАТО;
- комментируя передачу Украине кассетных боеприпасов, генсек сказал, что это индивидуальное решение каждой страны;
- говоря о гарантиях безопасности для Украины, Столтенберг выразил уверенность, что партнеры по НАТО достигнут сильных решений для Украины;
- Столтенберг напомнил, что главным предметом рассмотрения НАТО по Украине был пакет из трех предложений: "программа практической поддержки" для полной совместимости между ВСУ и силами НАТО; решение о создании Совета Украина – НАТО; предложение отменить ПДЧ для Украины;
- генсек сказал, что вероятная победа России несет угрозу не только Украине, но и странам НАТО;
- Украина получит положительный и сильный сигнал, а также путь к членству.