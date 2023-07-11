Украине предложат план вступления в НАТО, вступление Швеции: главные события саммита в Вильнюсе

В Вильнюсе начался саммит НАТО, в котором примет участие Президент Украины Владимир Зеленский и другие мировые лидеры. Саммит НАТО проходит на фоне угрозы мировой архитектуре безопасности. В частности, Россия ведет захватническую войну против Украины, а Китай наращивает военное могущество.

От саммита НАТО в Киеве ожидают не только военной помощи нашей стране, но и конкретных решений по вступлению Украины в Альянс. Также саммит НАТО важен в контексте присоединения к Североатлантическому Альянсу Швеции, что до недавнего времени блокировала Турция. Журналисты 24 Канала находятся в Вильнюсе на месте событий и отслеживают всю информацию. Поэтому все важные события саммита НАТО в Вильнюсе читайте в материале 24 Канала.

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11 июля

Турция согласилась разблокировать членство Швеции, однако он отказался прогнозировать точное время вступления Швеции в НАТО;

комментируя передачу Украине кассетных боеприпасов, генсек сказал, что это индивидуальное решение каждой страны;

говоря о гарантиях безопасности для Украины, Столтенберг выразил уверенность, что партнеры по НАТО достигнут сильных решений для Украины;

Столтенберг напомнил, что главным предметом рассмотрения НАТО по Украине был пакет из трех предложений: "программа практической поддержки" для полной совместимости между ВСУ и силами НАТО; решение о создании Совета Украина – НАТО; предложение отменить ПДЧ для Украины;

генсек сказал, что вероятная победа России несет угрозу не только Украине, но и странам НАТО;

Украина получит положительный и сильный сигнал, а также путь к членству.

Столтенберг сообщил, что НАТО не видит никаких движений ЧВК "Вагнера" в Беларусь. Он подчеркнул, что Альянс наблюдает за происходящим, ведь для Литвы это тоже имеет значение.Генсек НАТО сообщил, что Зеленский вечером прибудет на саммит в Вильнюсе. По его словам, глава будет на встрече Украина – НАТО.Столтенберг назвал ядерную войну России "опасной". По его словам, ядерную войну невозможно выиграть. Он сообщил, что НАТО мониторит ситуацию с ядерным оружием России.Генсек НАТО заявил, что Альянс стоит за Украиной, передавая ей военную помощь, чтобы освободить новые земли. Он в очередной раз сказал, что союзники пошлют Киеву четкий сигнал относительно членства. Он напомнил о важности приближения армии Украины к стандартам НАТО.Столтенберг заявил, что на инаугурационном саммите НАТО 12 июля. По его словам, процесс вступления нашей страны в НАТО будет не двухэтапным, а одноэтапным. Столтенберг сказал, что отмена ПДЧ для Украины позволит ей сократить процесс вступления в НАТО.У Зеленского заявили, что Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение к вступлению в НАТО. Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока в стране идет война.В Белом доме, ссылаясь на слова Джо Байдена, сказали, что привлечение Украины к Альянсу на саммите в Вильнюсе приведет к войне НАТО с Россией.Президент США Джо Байден встретился с лидером Литвы Гитанасом Науседой. После этого началась двусторонняя встреча лидеров США и Литвы перед саммитом НАТО.В Вильнюсе с самого утра введены беспрецедентные меры безопасности. Саммит будет охранять около 1000 военных союзников. Только Германия развернула 12 пусковых установок Patriot. Испания привезла систему ПВО NASAMS. Франция, Финляндия и Дания базируют военные самолеты в Литве, а Великобритания и Франция предоставляют средства борьбы с беспилотниками.В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО встретится с Владимиром Зеленским. Встреча состоится 12 июля. Также у Байдена заявили, что НАТО определит путь реформ для Украины и отправит ей "положительный сигнал" по поводу членства в будущем.Столтенберг уверен, что участники саммита поддержат членство Украины в НАТО в будущем. Он подчеркнул, что Украина стала ближе к НАТО. По его словам, это будет отражено в коммюнике саммита, которое все еще согласовывается.Глава ОП Андрей Ермак заявил, что сегодня важный день для Украины в Вильнюсе. По его словам, Украина работает со своими союзниками по вопросам архитектуры безопасности.Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО следует обустроить постоянные базы возле российской границы. Создание постоянных баз запрещает акт об отношениях и сотрудничестве НАТО с Россией, подписанный в 1997 году. Науседа считает, что Россия уже нарушила соглашение, когда принялась делать активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на саммите НАТО со вступительным словом для СМИ. Вот ключевые тезисы генсека:

10 июля

Турция согласилась передать протоколы о вступлении Швеции в парламент. Генсек НАТО сообщил, что Швеция выполнила все условия меморандума, чтобы удовлетворить обеспокоенность Турции по вопросу безопасности. Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО.В МИД Украины сообщили, что члены Альянса пришли к консенсусу о вступлении нашего государства в НАТО без ПДЧ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что достичь консенсуса удалось после интенсивных переговоров.