Кулеба назвал три шага к успеху саммита НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО должен пройти в столице Литвы 11-12 июля, и Дмитрий Кулеба убежден, что его успех зависит от готовности Альянса делать шаги навстречу Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что на летнем саммите НАТО страны должны обеспечить гарантии безопасности для Украины перед вступлением в Альянс и сделать шаг к членству Украины в нем. Также он сообщил, что уже обратился к 31 министру иностранных дел перед неформальной встречей в Осло.

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Кулеба отметил и важность усиления институциональных связей и помощи между Украиной и НАТО. С этими тремя шагами успеха саммита он выступил перед 31 главой внешнеполитических ведомств стран НАТО, которые будут принимать повестку дня саммита 31 мая и 1 июня. Неформальная встреча министров проходит в Осло, столице Норвегии.

Ранее Йенс Столтенберг, генсек НАТО, уже сообщал, что на саммите примут и расширение комплексного пакета помощи Украине, и согласно ему ВСУ получат новое вооружение.

Я ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу, в рамках которой мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советской эпохи к стандартам, доктринам и оборудованию НАТО и стать полностью совместимыми с НАТО.

– заявил он.

Но на скорейшее вступление Украины в Альянс надеяться не стоит. Украина подала заявление еще в сентябре 2022 года, но Столтенберг считает, что говорить о присоединении к НАТО бессмысленно, если Киев не выиграет войну против России.

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