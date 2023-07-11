Зеленский на саммите НАТО встретится с Байденом и премьером Японии Кишидой, – СМИ

В Вильнюсе 11-12 июля пройдет долгожданный саммит стран-членов НАТО. К этому мероприятию также присоединится Владимир Зеленский. В частности, он намерен встретиться с президентом США Байденом и премьер-министром Японии Кишидой.

На этих встречах политики планируют обсудить укрепление дипотношений и предоставление нашему государству военной помощи. Ключевым будет также обсуждение вопроса вступления нашего государства в Альянс, сообщает Politico.

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Зеленский встретится с Байденом в Вильнюсе

Журналисты отмечают, что встреча Байдена с Зеленским намечена на 12 июля. Несмотря на это, окончательные решения по проведению этой встречи согласовываются.

Авторы отметили, что Киев надеется на обеспечение быстрого пути в Альянс, несмотря на то, что Байден и несколько других стран-членов выступают против этой идеи. Да, одной из причин является активная фаза полномасштабной войны, которая продолжается между Украиной и Россией сейчас.

В издании отметили, что Байден будет пытаться убедить Зеленского, что устранение ряда бюрократических препятствий к вступлению в Альянс, а также обязательства по гарантиям безопасности со стороны США и некоторых союзников из НАТО будет самым большим, что Киев сможет получить в Вильнюсе.

Впоследствии встреча Байдена и Зеленского также подтвердил и американский журналист Джонатан Лемир. Украинская сторона пока не давала никаких комментариев относительно возможной встречи политиков.

На Вильнюсе будет и Фумио Кишида

В Вильнюс также прибудет и премьер-министр Японии Фумио Кишида. В японском правительстве обозначили, что он также намерен встретиться с Зеленским 12 июля, сообщает издание Kyodo.

Ожидается, что Кишида выразит готовность усилить поддержку Украины в восстановлении ее инфраструктуры и экономики, разрушенных после вторжения России. К тому же, Токио намерена предоставить Киеву советы и знания по восстановлению разрушенных регионов на основе опыта, который страна получила от мощного землетрясения 2011 года и цунами, поразившего северо-восточную часть Японии.

Это будет первая встреча политиков после саммита Большой семерки, который проходил в Хиросиме в мае 2023 года.

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