Безусловно, это не провал, – Преображенский оценил достижения Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе ни в коем случае нельзя считать провальными для Украины. Напротив, удалось достичь максимально возможного результата.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. По его словам, на этом этапе Украина смогла добиться хорошего результата. Это вообще можно считать пока идеально возможным решением.

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Путь Украины в НАТО сократился

Как отметил Преображенский, отмена ПДЧ демонстрирует, что дорога Украины в НАТО сократилась. И в момент, когда будет нужный момент, можно будет перейти сразу к утверждению этого решения национальными парламентами.

При этом НАТО оставляет себе маленький "путь" по условиям, которые могут возникнуть. Но сейчас они не могут сформулировать их. Понятно, почему они так поступили. Это было по объективным причинам. Они не знают, когда можно будет сказать, что война закончилась на 100%,

– считает Преображенский.

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В настоящее время международные партнеры не готовы говорить о членстве Украины в НАТО. У них пока нет намерения присоединять Киев во время войны, которую развязала Россия. Ведь на Западе не хотят в таком случае напрямую вмешиваться в боевые действия.

Саммит НАТО в Вильнюсе: коротко

К сожалению, в финальной декларации по результатам саммита так и не озвучили четкие условия о вступлении Украины в НАТО. Однако там подчеркнули, что будущее Украины – в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил об этом на заседании Совета Украина – НАТО. Он подчеркнул, что украинцы рассчитывают получить конкретику об условиях вступления.

Что на самом деле Украина получила от саммита НАТО в Вильнюсе – читайте в материале 24 Канала.

В НАТО действительно отменили ПДЧ для Украины. Наше государство работало над этим вопросом, чтобы ускорить путь в НАТО. Однако там ввели годовую национальную программу и не назвали конкретных условий, необходимых для вступления Украины.