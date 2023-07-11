Столтенберг сообщил, когда Зеленский прибудет на саммит в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс сегодня, 11 июля. Он примет участие в ужине.

Также украинский лидер примет участие в заседании Совета Украина-НАТО. Оно запланировано 12 июля. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, информирует 24 Канал.

К теме На инаугурационном саммите будет предложен план вхождения Украины в НАТО, – Столтенберг

Когда Зеленский прибудет в Вильнюс

Зеленский приедет в Вильнюс. Я буду рад приветствовать его сегодня вечером во время ужина и на инаугурационной встрече Совета Украина-НАТО завтра,

– заявил Столтенберг.

Он также отметил, что союзники отправят сильный позитивный сигнал относительно пути Украины к членству в НАТО. В то же время генсек добавил, что пока не будет говорить конкретно об окончательном заявлении.

Саммит НАТО: все, что известно