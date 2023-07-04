Саммит НАТО может быть не об Украине: о чем будут говорить члены Альянса в Вильнюсе

За считанные дни в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического альянса, на который Украина возлагает большие надежды. До сих пор продолжаются дискуссии о том, получит ли наше государство долгожданное приглашение в НАТО.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии, военный эксперт Михаил Самусь. Он предположил, что недомятеж Евгения Пригожина может изменить решение США и Украина получит приглашение на переговоры о вступлении.

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НАТО занимается только странами-членами

По мнению военного эксперта, администрация президента Джо Байдена должна, скорее, принять решение о принятии Украины в Альянс. Без украинцев НАТО не справится с хаосом на территории бывшей России.

Североатлантический альянс будет усиливаться и впервые с холодной войны будут создаваться оперативные командования по региональным направлениям. На Вильнюсском саммите будут решать многие вопросы по натовской "домашней" работе. Украинский вопрос только один из многих.

Саммит Альянса может быть не об Украине. Он будет о НАТО,

– отметил Самусь.

НАТО – это оборонный блок, который не предназначен для того, чтобы брать ответственность за развитие ситуации вне Альянса, за оборону Украины и т.д. Североатлантический альянс занимается только странами-членами.

"У нас существует иллюзия, что если Украину примут в НАТО, то ситуация станет более стабильной. Внутри Альянса некоторые страны-члены считают, что принятие нашего государства может дестабилизировать НАТО", – сказал военный эксперт.

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Смена генсека НАТО

Совет Североатлантического альянса на год продлил полномочия действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до октября 2024 года. Однако смена генсека не может ускорить вступление Украины в блок, ведь он не принимает все решения.

"НАТО – это союз государств, в котором все решается консенсусом членов. Генсек лишь организует этот процесс. Он не является фигурой, единолично принимающей решение", – добавил Самусь.

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