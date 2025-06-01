Саммит НАТО в Гааге: Зеленский получил приглашение, прибудет и Трамп

В Гааге 24 –25 июня состоится саммит НАТО. Украинского лидера Владимира Зеленского пригласили на этот саммит.

Нидерландскому информагентству ANP от источников, приближенных к НАТО, стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте официально пригласил Зеленского принять участие в предстоящем саммите Альянса в Гааге, информирует "Европейская правда", пишет 24 Канал.

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Зеленского пригласили на саммит НАТО

Приглашение на саммит НАТО генсек якобы передал президенту Украины во время встречи в понедельник, 2 июня, – после которой Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит Североатлантического Альянса.

Указывается, что источники ANP отмечают, что пока неизвестно, на какие именно мероприятия в рамках саммита НАТО пригласят украинского гаранта.

Собеседники ANP отмечают, что глава правительства Нидерландов Дик Схооф поддерживал приглашение Зеленского.

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Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга сообщила, что Трамп примет участие в саммите Североатлантического альянса.

"Я могу подтвердить, что он (Трамп – 24 Канал) поедет на саммит НАТО", – заявила журналистам Левитт.

Согласно ее словам, американский лидер будет стремиться сплотить членов Альянса для увеличения расходов на оборону до 5%. Из них 3,5% ВВП пойдет на основную оборону, еще 1,5% – на оборонные расходы в других сферах (инфраструктура, киберзащита, гражданская готовность).