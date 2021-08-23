На саммит первых леди и джентльменов прибыли гости: видео из Киева

В "Софии Киевской" 23 августа проходит саммит первых леди и джентльменов. На него уже прибыли приглашенные гости, часть присоединилась в режиме онлайн.

Это первый похожий мировой саммит. Его инициатором стала супруга президента Украины Елена Зеленская.

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Гости на саммите первых леди и джентльменов

Жены мировых лидеров собрались в "Софии Киевской", чтобы вместе с экспертами обсудить важные вызовы, в частности, связанные с пандемией COVID-19.

В мероприятии принимают участие 11 первых леди, часть присоединилась в онлайн-режиме. Кроме того, участниками саммита являются более 20 общественных деятелей, среди которых – представители ВОЗ, ООН, а также ведущие эксперты и лидеры мнений мира.

На мероприятии присутствуют

супруга президента Европейского Совета Амели Дербаудренгьен,

первая леди Израиля Михель Герцог,

первая леди Латвии Андра Левите,

первая леди Хорватии Саня Музыч Миланович,

первая леди Литвы Диана Науседене,

первая леди Коста-Рики Клаудия Доблес,

председатель Национальной комиссии по делам женщин Ливана Клодин Аун,

первая леди Бразилии и другие.

Результатом саммита станет подписание открытой декларации, она засвидетельствует стремление к совместным действиям.

С приветствием выступила Зеленская

Модератором мероприятия стала ведущая и амбассадор Фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина. С приветственным словом выступила Елена Зеленская.

Это первое собрание первых леди и джентльменов в таком широком составе. Это первая международная площадка для решения вопросов, которые требуют первоочередного решения,

– отметила первая леди Украины.

Она добавила, что на крупных политических площадках, где лидеры государств обсуждают важнейшие темы, к сожалению, не всегда остается время для того, чтобы сосредоточиться на вопросах равенства, развития человека, доступа к медицинским, социальным услугам для всех.

Вопросы, которые обсудят гости мероприятия

доступ к медицинским услугам;

внедрение программ ментального здоровья;

будущее системы образования;

обеспечение равных возможностей;

преодоление дискриминации.

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве: смотрите видео

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