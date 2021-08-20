Саммит первых леди и джентльменов: Зеленская рассказала об участниках
Источник:Офис Президента
Накануне Дня Независимости состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Инициатором мероприятия является первая леди Елена Зеленская. Она сообщила название встречи – "Мягкая сила в новой реальности".
О деталях первого в истории саммита также рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба. Целью мероприятия назвали создание международной диалоговой платформы. Это позволит решать гуманитарные проблемы по всему миру.
Ранее Зеленская проведет в Киеве саммит первых леди и джентльменов перед Днем Независимости
На саммите будут говорить о вызовах в новой реальности
По мнению Зеленской, нужно поговорить о вызовы и возможностях в новой реальности, когда старые методы уже не работают.
Первые леди и джентльмены не имеют политической власти, но могут привлекать внимание к актуальным гуманитарным вопросам на высшем уровне. До сих пор не существовало ни одной международной площадки, на которой мы могли бы коммуницировать на регулярной основе, обмениваясь опытом своих стран,
– пояснила Елена Зеленская.
Первая леди планирует, что такие мероприятия будут проводить ежегодно. Таким образом Украина задает новый тренд для всего мира.Интересно! На саммите выступит афганский режиссер Сахра Карими. Ее и семью эвакуировали из Кабула в Киев. Еще одним специальным гостем мероприятия будет Николас Талеб – американский публицист, экономист, автор ряда бестселлеров.
.К темы У многих людей в Афганистане был "Талибан" внутри, но притворялись другими, – Карими
В мероприятии примут участие около 20 гостей
Всего в мероприятии примут участие 20 участников – жен и мужей лидеров государств. В частности, в Киеве ожидают гостей из Бразилии, Израиля, Латвии, Ливана, Литвы, Германии, Сербии, Коста-Рики, а также на представителей Европейского совета, ВОЗ и ООН Женщины.
Кто будет выступать из украинских спикеров
- Зоя Литвин – общественный деятель, председатель общественного союза "Освитория", основательница Новопечерской школы и премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine;
- Яна Панфилова – СЕО Teenergizer;
- Екатерина Левченко – правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики;
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины.
Читайте также Теперь в Лондонском Тауэре: Елена Зеленская представила еще один украиноязычный гид