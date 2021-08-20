Саммит первых леди и джентльменов: Зеленская рассказала об участниках

Накануне Дня Независимости состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Инициатором мероприятия является первая леди Елена Зеленская. Она сообщила название встречи – "Мягкая сила в новой реальности".

О деталях первого в истории саммита также рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба. Целью мероприятия назвали создание международной диалоговой платформы. Это позволит решать гуманитарные проблемы по всему миру.

Ранее Зеленская проведет в Киеве саммит первых леди и джентльменов перед Днем Независимости

На саммите будут говорить о вызовах в новой реальности

По мнению Зеленской, нужно поговорить о вызовы и возможностях в новой реальности, когда старые методы уже не работают.

Первые леди и джентльмены не имеют политической власти, но могут привлекать внимание к актуальным гуманитарным вопросам на высшем уровне. До сих пор не существовало ни одной международной площадки, на которой мы могли бы коммуницировать на регулярной основе, обмениваясь опытом своих стран,

– пояснила Елена Зеленская.

Первая леди планирует, что такие мероприятия будут проводить ежегодно. Таким образом Украина задает новый тренд для всего мира.

На саммите выступит афганский режиссер . Ее и семью эвакуировали из Кабула в Киев. Еще одним специальным гостем мероприятия будет– американский публицист, экономист, автор ряда бестселлеров.

.К темы У многих людей в Афганистане был "Талибан" внутри, но притворялись другими, – Карими

В мероприятии примут участие около 20 гостей

Всего в мероприятии примут участие 20 участников – жен и мужей лидеров государств. В частности, в Киеве ожидают гостей из Бразилии, Израиля, Латвии, Ливана, Литвы, Германии, Сербии, Коста-Рики, а также на представителей Европейского совета, ВОЗ и ООН Женщины.

Кто будет выступать из украинских спикеров

Зоя Литвин – общественный деятель, председатель общественного союза "Освитория", основательница Новопечерской школы и премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine;

Яна Панфилова – СЕО Teenergizer;

Екатерина Левченко – правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины.

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