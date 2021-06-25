В МИД пригласили послов Германии и Франции в Украине для обсуждения инициативы о возобновлении саммитов ЕС – Россия.
Кстати Саммита ЕС с Путиным не будет: Меркель сожалеет по этому поводу
Украина подчеркнула, что такая политика противоречит санкциям
Украинская сторона отметила, что такая инициатива противоречит санкционной политике ЕС, которую одобрили из-за агрессии России, а также подрывает европейскую солидарность и не поощряет Москву к выполнению минских договоренностей.
Пообещали обсуждать такие инициативы
Дипломаты заявили, что это была лишь идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России. Ее не поддержали.
Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменными друзьями Украины. Важно, что стороны договорились: такие вопросы будут обсуждать с Украиной перед их обнародованием.
Что этому предшествовало
- Канцлер Германии Ангела Меркель первой выступила, чтобы ЕС вел прямой контакт с Россией. Она предложила пригласить Путина на саммит. Немецкого политика поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
- В то же время другие лидеры ЕС отклонили предложение. Например, решительно против выступили Польша, Литва, Латвия, Эстония.
- В Украине также отреагировали на ситуацию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива по саммиту недопустима.