До МЗС запросили послів Німеччини та Франції в Україні для обговорення ініціативи про відновлення самітів ЄС – Росія.

До речі Саміту ЄС з Путіним не буде: Меркель шкодує з цього приводу

Україна наголосила, що така політика суперечить санкціям

Українська сторона зазначила, що така ініціатива суперечить санкційній політиці ЄС, яку схвалили через агресію Росії, а також підриває європейську солідарність й не заохочує Москву до виконання мінських домовленостей.

Пообіцяли обговорювати такі ініціативи

Дипломати заявили, що це була лише ідея для обговорення в контексті розгляду стратегії ЄС щодо Росії. Її не підтримали.

Посли підтвердили, що Німеччина та Франція є незмінними друзями України. Важливо, що сторони домовилися: такі питання будуть обговорювати з Україною перед їх оприлюдненням.

Що цьому передувало